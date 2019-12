Legenda Bayernu chwali Lewandowskiego. "Zasłużył, żeby mnie wyprzedzić"

Rozgrywający jubileuszowy dziesiąty sezon w niemieckiej ekstraklasie Lewandowski przed sobą ma już tylko Klausa Fischera (268) i Gerda Muellera (365).

Lewandowski z kolejnym golem. Bayern uratował 18-latek Bayern Monachium... czytaj dalej » Kolejny krok w ich kierunku polski napastnik Bayernu Monachium postawił w środę, strzelając widowiskowego gola z Freiburgiem. Było to jego trafienie numer 221 w Bundeslidze. Po piorunującej końcówce Bayern wygrał na wyjeździe 3:1 i awansował na trzecią pozycję w tabeli. Na tę samą lokatę w gronie najskuteczniejszych w historii Bundesligi wskoczył też Lewandowski, spychając z podium legendę klubu Juppa Heynckesa, z którym dzielił miejsce.

W samych superlatywach

74-latek nie ma mu jednak tego za złe. O Polaku wypowiada się w samych superlatywach.

- Największe wrażenie w przypadku Roberta Lewandowskiego robi na mnie jego profesjonalizm, ambicja, pasja, instynkt i przygotowanie fizyczne. To piłkarz absolutnie światowej klasy, szczególnie w tym sezonie - powiedział Heynckes cytowany przez agencję dpa.

Były napastnik (większość goli strzelił dla Borussii Moenchengladbach) i były już trener cztery razy prowadził Bayern Monachium. Przy tym ostatnim podejściu, w sezonie 2017-18, Heynckes miał okazję pracować z Lewandowskim.

- To był przywilej - podkreślił. Bayern wtedy zdobył mistrzostwo, a polski napastnik koronę króla strzelców.



221



The third highest goalscorer in #Bundesliga history pic.twitter.com/fJvH1iFflV — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 18, 2019

Do 220 goli w Bundeslidze Heynckes potrzebował 369 meczów. Lewandowskiemu do 221 wystarczyło 306. - Zasłużył na to, żeby mnie wyprzedzić - dodał już w rozmowie z "Allgemeine Zeitung".

Dodatkowo bramka z Freiburgiem dała Lewandowskiemu ponownie samodzielne prowadzenie w klasyfikacji najlepszych strzelców Bundesligi w tym sezonie. Kapitan Biało-Czerwonych ma na koncie już 19 goli, choć w Bundeslidze nawet nie skończyła się jeszcze runda jesienna.