Marzec należał do niego. Lewandowski w jedenastce miesiąca Bundesligi

Bundesliga Team of the Month



Kevin Trapp

Joshua Kimmich

Willi Orban

Marc-Oliver Kempf

Marcel Halstenberg@esmuellert_@jamesdrodriguez@Thiago6

Filip Kostic

Max Kruse@lewy_official



Read @_WrightJosh's article now -- https://t.co/CVZjiPMdPzpic.twitter.com/lTiu6SamK9