"Syn marnotrawny powrócił". Lewandowski rozmawiał z szefami Bayernu

Prezentacja Lewandowskiego nie doszła do skutku

19.07 | Wtorkowy raport z Miami, gdzie FC Barcelona przygotowuje się do nowego sezonu. Relacja Jana Pachlowskiego.

20.07 | Robert Lewandowski dołączył w Miami do nowych kolegów z FC Barcelona.

Robert Lewandowski podczas meczu z New York Red Bulls

Lewandowski od dwóch tygodni jest piłkarzem Barcelony. W Monachium ostatni raz widziany był w sobotę 16 lipca, po czym na chwilę udał się do Hiszpanii i stamtąd poleciał do Stanów Zjednoczonych, dołączając do nowych kolegów z zespołu.

Pożegna się i porozmawia z władzami

Lewandowskiego powitają tłumy na Camp Nou. Kończą się bilety Robert... czytaj dalej » Żegnając się z tymi z Bayernu, wyjawił dziennikarzom, że niebawem jeszcze raz zawita do Monachium. - Wrócę i pożegnam się ze wszystkimi pracownikami klubu. Teraz nie miałem zbyt wiele czasu, żeby się do tego przygotować. Wszystko stało się zbyt szybko, żeby się ze wszystkimi pożegnać. Po zgrupowaniu w USA wrócę i pożegnam się porządnie - mówił.

I rzeczywiście, wrócił. W klubie był już w poniedziałek, kiedy - według medialnych doniesień - robił sobie zdjęcia z trofeami wywalczonymi z Bayernem.

"Lewandowski najwyraźniej jeszcze nie skończył z Bayernem. Polak wrócił do Monachium - nie tylko po to, żeby się pożegnać" - pisał wtedy dziennik "TZ".

Główna część wizyty Polaka w monachijskim klubie miała nadejść we wtorek. Pożegnanie z kolegami to jedno, a rozmowa z władzami - drugie. Polak ma się w niej odnieść do swojego głośnego wywiadu dla ESPN, w którym stwierdził, że "kierownictwo bawarskiego klubu "mówiło na jego temat wiele bzdur". Twierdził, że Bayern chciał go sprzedać, ale udawał, że tak nie jest, aby nie narazić się kibicom".

Kapitan reprezentacji Polski po godzinie 9 wjechał do klubowego garażu i rozpoczął wizytę. Jeszcze przed pojawianiem się piłkarza "Bild" pisał o "mroźnym pożegnaniu z Bayernem".



Pierwsze chwile wizyty na to jednak nie wskazują. "Lewandowski pomachał przyjaźnie fanom czekającym na podziemnym parkingu. Uśmiechnął się przy wejściu do budynku. Przywitał się z pracownikiem mediów" - napisano.



Bild: Po poniedziałkowej sesji zdjęciowej Lewandowskiego na Allianz Arenie, czas na pożegnanie przy Saebener Strasse.



Lewandowski spotkał się z prezesem i dyrektorem

Dziennik "TZ", który tuż po przyjeździe Lewandowskiego pisał o "powrocie syna marnotrawnego", przed godziną 11 podał, że Polak odbył już zapowiadane rozmowy. Jak przekazano, najpierw spotkał się z prezesem Oliverem Kahnem, a później dyrektorem Hasanem Salihamidziciem. Autorzy nie informują o efektach tych rozmów.

Ponadto 34-letni napastnik miał odbyć wizytę w klubowym muzeum oraz pożegnać się w szatni z kolegami, sztabem szkoleniowym oraz fizjoterapeutami.

Polak w Monachium nie spędzi wiele czasu. Już w środę ma zaplanowany trening w Barcelonie, a w piątek zostanie zaprezentowany na Camp Nou jako nowy piłkarz Dumy Katalonii.