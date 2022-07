Lewandowski wraca do treningów. Niemcy: jego otoczenie spokojne o transfer

Lewandowski wraca do treningów. Co z transferem do Barcelony?

Lewandowski wraca do treningów. Co z transferem do Barcelony?

Lewandowski w sierpniu skończy 34 lata, na początku czerwca publicznie ogłosił, że jego historia z Bayernem dobiegła końca i chciałby zmienić pracodawcę. Jego zatrudnieniem najbardziej zainteresowana jest Barcelona, z którą miał już uzgodnić warunki indywidualnego kontraktu.

Polaka obowiązuje rok ważnej umowy z monachijczykami, dlatego Bayern może dyktować warunki. I to robi. Dyrektor generalny Oliver Kahn i dyrektor sportowy Hasan Salihamidzic jak dotychczas sprzeciwiali się odejściu kapitana reprezentacji Polski. Mimo kilku ofert, jakie napłynęły z hiszpańskiego klubu.

W poniedziałek dobiegły końca kilkutygodniowe wakacje "Lewego". Stało się jasne, że musi on stawić się w klubie. Wieczorem wylądował w Monachium.



Lässig in türkiser Hose und mit Sonnenbrille: Robert Lewandowski ist wieder in München! pic.twitter.com/ociGbE062o — Heiko Niedderer (@itstheicebird) July 11, 2022





Dziś, razem z kilkoma innymi piłkarzami monachijczyków, rozpocznie zgodnie z planem przygotowania do sezonu. Zawodnicy najpierw, o godzinie 10.00, przejdą badania medyczne i testy sprawnościowe.

"Dlatego Lewandowski się go obawia". Niemcy podają, kto blokuje transfer Polaka Przyszłość... czytaj dalej » Trener Julian Nagelsmann będzie miał do dyspozycji już pełny skład, ale uwaga dziennikarzy skupiać będzie się głównie na polskim zawodniku. Media są przekonane, że temat jego odejścia nie upadł i w najbliższych dniach, głównie za sprawą planów obu klubów, sprawa transferu nabierze tempa.

16 lipca pełna kadra Bayernu zaprezentuje się kibicom na Allianz Arena, a potem wyjedzie na tydzień do USA, gdzie treningi i dwa spotkania kontrolne będą przedzielone licznymi aktywnościami reklamowo-marketingowymi. Niemal w tym samym czasie do Stanów Zjednoczonych wybiera się Barcelona.

Trener i pozostali piłkarze w niezręcznej sytuacji

Jak czytamy dziś na stronie niemieckiej gazety "Bild", od początku ze szczegółami śledzącej sprawę ewentualnego odejścia Polaka, jego otoczenie jest przekonane, że rozwiązanie zostanie znalezione i piłkarz nie będzie musiał pojawiać się na oficjalnej prezentacji drużyny, a potem nie wsiądzie do samolotu lecącego do USA. Tak samo twierdzi portal Sport1.de.

Gazeta dodaje, że sam Lewandowski nie chce być w skonfliktowany z Bayernem i ma nadzieję, że w najbliższych dniach porozumienie zostanie osiągnięte. Gazeta informuje, że w niezręcznej sytuacji jest trener Nagelsmann i pozostali zawodnicy, którzy nie wiedzą jak podejść do Lewandowskiego po jego powrocie. Większość jest przekonana, że i tak odejdzie.

Źródło: Getty Images Nagelsmann chciałby kontynuować współpracę z Lewandowskim

Media z Katalonii twierdzą, że decyzja wieńcząca negocjacje pomiędzy Bayernem Monachium a FC Barcelona w sprawie transferu może zapaść do piątku.

Jaj już wspominaliśmy, kataloński klub wystosował już kilka ofert za zawodnika, które Bawarczycy konsekwentnie odrzucali. Według mediów ostatnia opiewała na kwotę około 45 milionów euro (razem z bonusami), ale jak podają od kilkunastu dni niemieccy dziennikarze Bayern jest w stanie zmienić zdanie, jeśli Barca wyłoży na stół kilka milionów więcej.

Barcelonie też się śpieszy

Prezydent Barcelony przyznał otwarcie: złożyliśmy ofertę za Roberta Lewandowskiego, czekamy Prezydent... czytaj dalej » "Dla władz klubu byłoby najlepiej osiągnąć jak najszybciej porozumienie z Bayernem, gdyż bardzo ważne jest, aby Polak mógł wyruszyć z Barcą na tournee do USA" - napisał w poniedziałek "Mundo Deportivo".

Z kolei madrycki dziennik "AS" zauważa, że w amerykańską podróż w drugiej połowie lipca trener Xavi Hernandez nie zabierze kilku klasowych zawodników, dla których w przeciwieństwie do "Lewego", nie widzi miejsca w składzie Barcy w nowym sezonie. Wśród nich są: Martin Braithwaite, Oscar Mingueza, Samuel Umtiti oraz Riqui Puig.



"Żadnemu z tych graczy nie udało się dotychczas znaleźć nowego klubu" - napisał "AS", wskazując, że impas transferowy nie służy sprowadzeniu na Camp Nou zawodników oczekiwanych przez trenera Xaviego Hernandeza.

Sprzeczne doniesienia w sprawie ostatecznej oferty

Według hiszpańskiego dziennikarza Gerarda Romero kolejny krok został już podjęty. Jak informuje, w poniedziałek Katalończycy złożyli ostateczną ofertę i są przekonani, że Bayern w końcu ją zaakceptuje. Na razie nikt inny z Hiszpanii nie potwierdził jednak tej informacji, co więcej zaprzeczył jej niemiecki dziennikarz "Bilda", Christian Falk.



NOT TRUE is that Barcelona made already the fourth offer for @lewy_official No offer had been received at @FCBayern until this Tuesday morning https://t.co/kZIOXGNWM2 — Christian Falk (@cfbayern) July 12, 2022





Źródło: Getty Images Robert Lewandowski chce przejść do Barcelony

Lewandowski liczył na inny scenariusz

Według mediów Polak miał nadzieję, że temat zmiany klubu wyjaśni się w trakcie jego nieobecności i po urlopie nie będzie musiał wracać do treningów z Bawarczykami. Niektórzy dziennikarze w pewnym momencie obawiali się nawet, że w obliczu fiaska negocjacji pomiędzy Bayernem i Barceloną napastnik podejmie radykalny krok i w ramach protestu zbojkotuje przygotowania z Bayernem.

Taki scenariusz wykluczył potem jeden ze współpracowników Lewandowskiego.