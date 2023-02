Lewandowski "uwolniony". Hiszpanów bardziej zachwycił jednak ktoś inny

Przygotowania Barcelony do starcia z Bayernem w Lidze Mistrzów

Przygotowania Barcelony do starcia z Bayernem w Lidze Mistrzów

Duma Katalonii wygrała 2:0, a oba gole strzeliła w końcówce pierwszej połowy. W 43. minucie do siatki drużyny z Kadyksu trafił Sergi Roberto, który dobił piłkę wybitą przez bramkarza przyjezdnych Conana Ledesmy po strzale Lewandowskiego. Nieco ponad dwie minuty później Hiszpan zaliczył asystę przy trafieniu Lewandowskiego z około 16 metrów. Dla Polaka był to 15. gol w sezonie i pierwszy na Camp Nou od 23 października i starcia z Athletikiem Bilbao. Na ten moment Lewandowski czekał niemal cztery miesiące Choć w przypadku... czytaj dalej »

"Musiał znaleźć swoje miejsce"

Dziennikarze docenili to przełamanie. W poniedziałek Polak, który rozegrał 74 minuty, zdobi okładki katalońskich gazet. "Fiesta trwa dalej" - głosi "Sport", pisząc o siódmej z rzędu ligowej wygranej Barcy.

Za występ z Cadizem 34-letni snajper otrzymał notę 7 (w skali 1-10), czyli taką samą jak Andreas Christensen, Gavi i Sergi Roberto. Lepiej, bo na 8 oceniono jedynie Ferrana Torresa, który od początku pokazywał dużą ochotę do gry, a przy pierwszej bramce minął kilku rywali jak slalomowe tyczki.

Lewandowskiego zaś dziennikarze nazwali "uwolnionym". "Obrońcy Cadiz trzymali go krótko i musiał znaleźć swoje miejsce. Przy pierwszym golu nie miał szczęścia, jego strzał został zablokowany, ale przy drugim nie spudłował, piłka znalazła się w bramce, czyli jego raison d'être" - uzasadniono przy nazwisku Polaka.



"Odciążony" - to przymiotnik opisujący jego występ w "Mundo Deportivo". Dziennik podkreśla wagę tego przełamania. "Ten gol przed zejściem na przerwę daje nadzieję do bycia paliwem przed tym, co ma nadejść" - twierdzą dziennikarze.



Już w czwartek rewanż z Manchesterem United w fazie play-off Ligi Europy, a w marcu m.in. prestiżowe mecze El Clasico z Realem Madryt.

"Polak potrzebował gola, Barca będzie potrzebowała bramek w czwartek" - zaznacza "L'Esportiu".



W tabeli ligi hiszpańskiej zespół Xaviego Hernandeza utrzymał ośmiopunktową przewagę nad Realem Madryt. "Znaczący krok" - podkreśla kataloński dziennik.

Do końca sezonu jeszcze 16 kolejek.