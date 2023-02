Lewandowski igra z ogniem. "Pamiętał o swojej karze?"

Robert Lewandowski w rozmowie z Adrianem Mielnikiem opowiedział, co dał mu transfer do Barcelony.

Napastnika reprezentacji Polski zabrakło w trzech ligowych meczach Barcelony (z Atletico, Getafe i Gironą) w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce 8 listopada w spotkaniu z Osasuną Pampeluna w 14. kolejce La Liga.

Kara jednego meczu wynikała z podwójnej żółtej kartki (w konsekwencji czerwonej) dla polskiego piłkarza, natomiast dwa pozostałe to konsekwencja słów i gestów, które - zdaniem sędziów i komisji - piłkarz adresował do arbitra Jesusa Gila Manzano.

Kara dla Roberta Lewandowskiego podtrzymana

Lewandowski nie zgadzał się z decyzją sędziego i wdał się z nim w wymianę zdań. Rozmawiając z trenerem Xavim Hernandezem zasłonił nos, co zostało zinterpretowane jako wyrażenie dezaprobaty wobec Manzano.

"Nie zapomina o zawieszeniu"

W środę polski napastnik był już do dyspozycji trenera Barcelony Xaviego Hernandeza w zaległym wyjazdowym meczu z Realem Betis. Przyjezdni zwyciężyli 2:1, a drugiego gola strzelił właśnie Lewandowski. Tuż po tym trafieniu 34-letni snajper ponownie wykonał gest, za który został zawieszony.

Choć widzom, oglądającym transmisję meczu w telewizji mogło umknąć to zachowanie Polaka - kamery nie uchwyciły tego momentu - nie umknęło ono fotografom i dziennikarzom.

Lewandowski wrócił do gry po zawieszeniu

"Czy Lewandowski pamiętał o swojej karze podczas celebrowania gola na Estadio Benito Villamarin?" - pyta "Mundo Deportivo". "Jak uchwycił nasz fotograf Pep Morata, Lewandowski świętował z resztą zespołu, a na koniec dotknął nosa, za co niedawno został zdyskwalifikowany. Wtedy Gil Manzano uznał tę postawę za pogardę" - zaznacza kataloński dziennik.



Lewandowski puso el 0-2 en el marcador y durante su festejo se tocó la nariz, un gesto por el que estuvo dos partidos sancionado



@jbatalla7https://t.co/oibyH6qciw — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 2, 2023





"Lewandowski nie zapomina o zawieszeniu na trzy mecze po swoim geście w Pampelunie. Znów przyłożył rękę do nosa, niewątpliwie pamiętając gest, który kosztował go karę" - dodaje "Sport".

Jak teraz to zachowanie "Lewego" zakwalifikował sędziujący mecz De Burgos Bengoetxea? Wydaje się, że tym razem Polakowi może się upiec. Choć środowym gestem mógł pokazać, co sądzi o postanowieniach Komisji Ligi, to tym razem nie był on skierowany w stronę arbitra.

Duma Katalonii po 19 meczach prowadzi w tabeli, mając 50 punktów, a na czele klasyfikacji strzelców z 14 golami jest Lewandowski. Kolejny w zestawieniu Joselu z Espanyolu ma ich o trzy mniej.