FC Barcelona ogłasza. Robert Lewandowski ma zostać piłkarzem Dumy Katalonii

To już pewne. Robert Lewandowski opuszcza Bayern Monachium i przenosi się do FC Barcelony. Transfer potwierdził już prezes bawarskiego klubu. Napastnik uczestniczył jeszcze w sobotnim treningu niemieckiej drużyny. Były ostatnie uściski i pożegnanie. Według doniesień dziennikarzy kataloński klub za polskiego piłkarza ma zapłacić Bayernowi 50 milionów euro.

Saga związana z transferem Roberta Lewandowskiego dobiega końca. Kapitan naszej kadry odchodzi z Bayernu Monachium po ośmiu sezonach wielkich sukcesów.

Od nowego sezonu będzie występował w FC Barcelona. O tym, że Polak odchodzi najpierw oficjalnie poinformował Bayern. Po godzinie 18 podobny komunikat ukazał się na stronie klubu ze stolicy Katalonii.



Agreement in principle for the transfer of Robert Lewandowski



https://t.co/quEclaHkdlhttps://t.co/YTCRbaW173 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2022

Majorka, Miami i debiut w meczu z Realem? Plany Lewandowskiego na najbliższe dni Robert... czytaj dalej » W informacji podanej przez FC Barcelona możemy przeczytać m.in., że "umowa między Blaugraną a Bayernem jest uzależniona od tego, czy Lewandowski przejdzie testy medyczne. Jeśli tak będzie, to podpisze kontrakt".

Wydaje się jednak, że to tylko formalność, bo kilka dni temu zawodnik bez trudu zdał testy w Monachium.

"Czysty talent"

Na stronie możemy przeczytać historię kariery polskiego napastnika, która na poważnie zaczęła się w Zniczu Pruszków, z którego trafił do Lecha Poznań w 2008 roku.

"Czysty talent i skuteczność w strzelaniu bramek w ataku Barçy. Polski napastnik wyróżnia się przede wszystkim instynktem strzeleckim. W polu karnym ma nieskończone możliwości, które czynią go nieprzewidywalnym graczem, zdolnym do bardzo łatwego zdobywania bramek. Jest zawodnikiem, który potrafi strzelić gola z każdej pozycji. Lewandowski jest nie tylko użyteczny w polu karnym, ale dzięki świetnej jakości technicznej może pomagać kolegom w rozgrywaniu akcji. Potrafi także świetnie asystować. To nowa jakoś w drużynie" - napisano w komunikacie.