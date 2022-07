"Wyluzowany i uśmiechnięty". Lewandowski na kolejnym treningu Bayernu

Anna Lewandowska też chce już wiedzieć. Wymowna odpowiedź na pytanie o Barcelonę Transfer Roberta... czytaj dalej » Niespełna 34-letni piłkarz z Dumą Katalonii łączony jest od długich tygodni. Mimo kolejnych ofert składanych na biurka działaczy Bayernu do transferu nadal nie doszło i Polak zmuszony był w poniedziałek wrócić do Niemiec i rozpocząć przygotowania do nowego sezonu z dotychczasowym zespołem.

We wtorek odbył testy wydolnościowe, w środę po raz pierwszy pojawił się na treningu. I wzbudził tym sporo kontrowersji, bo - jak oceniły niemieckie media - najpierw się spóźnił, później był znudzony, a nawet odmówił wykonania "kary" trenerowi Julianowi Nagelsmannowi. Tak było o poranku.

Na zajęciach popołudniowych Polak przejawiał większe zaangażowanie. Był także w zdecydowanie lepszym nastroju.

Rozmawiał, przybijał piątki

Kolejny trening czekał go w czwartkowy poranek i tym razem humor dopisywał mu jeszcze bardziej.

- Dziś wyglądało to zupełnie inaczej. Robert wyszedł dziś nie jako ostatni, a w grupie kilku zawodników. Był wyluzowany, uśmiechnięty, przybijał piątki z kolegami, rozmawiał z trenerem Nagelsmannem. Ta postawa jest zatem zupełnie inna, bo wczoraj wydawał się być wyobcowany i obok kolegów z drużyny - mówił na antenie TVN24 reporter Łukasz Wójcik.

Lewandowskiemu nie pozostaje nic innego niż trenować i czekać na rozwój wypadków. W trwającym tygodniu Barcelona ma złożyć (według niektórych mediów już złożyła) ofertę opiewającą na 50 milionów euro. Takiej kwoty oczekiwali wcześniej działacze Bayernu.



Robert Lewandowski was in a better mood in today's training - he congratulated Gnabry on his birthday, greeted Nagelsmann, spoke to his teammates and also found the back of the net again [@BILD] pic.twitter.com/1jVD3JE4wm — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 14, 2022





Obu stronom powinno zależeć na rozwiązaniu sprawy do soboty, kiedy Bawarczycy mają zaplanowaną prezentację drużyny na nowy sezon.

Kluczowe daty dla Lewandowskiego i Bayernu:

12 lipca: badania i pierwszy trening

16 lipca: prezentacja drużyny Bayernu

18 lipca: wylot na tournee po USA

24 lipca: powrót z tournee

1 września: zamknięcie okna transferowego

30 czerwca 2023: koniec kontraktu Lewandowskiego z Bayernem