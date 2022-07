"Bayern świętuje", "60 milionów euro". Dziennikarz "El Pais" przedstawia inną wersję transferu Lewandowskiego

"Emocje powoli opadają". Anna Lewandowska o transferze Roberta Anna Lewandowska... czytaj dalej » "Bayern świętuje sprzedaż Lewandowskiego do Barcelony" - głosi tytuł artykułu, opublikowanego na stronie internetowej dziennika. Z jego treści wyłania się nieco inny obraz wydarzeń, które w ostatnich dniach do czerwoności rozgrzały kibiców Dumy Katalonii i Bayernu Monachium oraz fanów polskiego napastnika na całym świecie.

O dziesięć milionów więcej

Autor tekstu Diego Torres, powołując się na zastrzegające anonimowość "bliskie zarządowi i sztabowi szkoleniowemu" źródła, informuje, że oferta 50 mln euro za Lewandowskiego, powszechnie przedstawiana w mediach, była w istocie o 10 mln wyższa. Na tę wartość miały się składać: podstawowa kwota 45 mln euro za sprzedaż zawodnika, 5 mln uruchamiane w przypadku zakwalifikowania się Barcelony do Ligi Mistrzów "w nadchodzących sezonach" oraz dodatkowe 10 mln, które Bayern miałby otrzymać po wypełnieniu pierwszego roku kontraktu Lewandowskiego w Barcelonie.

Władze Dumy Katalonii miały przystać na tę propozycję, ale ich warunkiem było podanie przez bawarski klub do publicznej wiadomości kwoty 50 mln euro jako tej, za którą Lewandowski przeniesie się do Barcelony.

Dni Lewego w Bayernie były policzone

Ale nie tylko kwota transferu miała szczególnie ucieszyć władze Bayernu. Z doniesień "El Pais" wynika, że "dobry interes" z ich strony miał polegać również na tym, że sprzedali za wysoką kwotę zawodnika, którego dni w klubie były policzone już od kwietnia, gdy faworyzowani monachijczycy odpadli po dwumeczu z Villarrealem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Wcześniej, w lutym, trener Bayernu Julian Nagelsmann przedstawił ponoć zarządowi klubu wyniki wewnętrznego audytu, z którego wynikało, że drużyna "wykazuje oznaki wyczerpania".

- Wygraliśmy Bundesligę dziesięć razy z rzędu. Ale jeśli Bayern ma być konkurencyjny w Lidze Mistrzów, potrzebuje "dziewiątki", która nie ogranicza się tylko do strzelania, ale wzmacnia grę całego zespołu w ostatniej strefie boiska - miał wówczas powiedzieć Nagelsmann.

Wówczas też miano przyjąć za pewnik, że jeśli Polak nie przedłuży kontraktu o kolejny rok (do 2024), choć sam zawodnik oczekiwał dłuższej umowy, to odejdzie z zespołu.

Gra pozorów

"El Pais" wyjaśnia dalej, że przedłużającą się w nieskończoność transferową sagę Lewandowskiego tłumaczy się w Bayernie błędami w strategii komunikacyjnej Barcelony, która na finalizację zakupu Polaka była gotowa już w czerwcu. Na przeszkodzie stanęły wypowiedzi samego Lewandowskiego, który wiedząc o zainteresowaniu nim katalońskiego klubu, twardo stał na stanowisku, że jego czas w Monachium dobiegł końca.

W klubie odebrano to jako szantaż i robiono wszystko, by nie sprawić wrażenia, że władze są gotowe się ugiąć. Stanowiłoby to zły przykład dla innych piłkarzy. Zmuszenie Polaka do pojawienia się na przedsezonowych treningach na Saebener Strasse miało być formą wymuszenia na nim "aktu skruchy".

Uli Hoeness był jednak pewien, że do ostatecznej umowy z Barceloną dojdzie, bo o Lewandowskiego miał zabiegać osobiście prezydent Dumy Katalonii Joan Laporta, a nie trener drużyny Xavi Hernandez. Temu ostatniemu miało ponoć znacznie bardziej zależeć na pozyskaniu Raphinhi.

"Zarząd Bayernu świętował transfer Lewandowskiego do Barcelony za 60 milionów euro, jak się świętuje niespodziewanie dobry biznes" - kwituje "El Pais".

Rewelacje "El Pais" nie znalazły jak do tej pory potwierdzenia w żadnych innych mediach.