Dziewiątka na razie zajęta. Hiszpanie o numerze Lewandowskiego na koszulce

16.07 | Mariusz Czerkawski o transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony.

16.07 | Michał Listkiewicz o transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony.

16.07 Niemiecki dziennikarz stacji Sky Sport był zaskoczony obecnością Roberta Lewandowskiego na sobotnim treningu. Jednak to już koniec przygody Polaka z Bayernem Monachium, który zostanie piłkarzem FC Barcelona.

Komentatorzy sportowego dziennika "AS" przypominają, że z numerem 9 w Barcelonie występuje już holenderski napastnik Memphis Depay, dlatego "prawdopodobnie Lewandowskiemu przypadnie na koszulce inna liczba". Warto mimo to pamiętać, że Holender, także chociażby ze względu na obecność "Lewego", może Katalonię opuścić.

Madrycka gazeta odnotowuje, że z krótkimi przerwami Lewandowski gra z dziewiątką od czasu swoich występów w podwarszawskim Zniczu Pruszków. Przypomina, że w Lechu Poznań grał z ósemką, a w Borussii Dortmund przez pewien czas z siódemką.

W Bayernie z numerem 9

Dziennik zaznacza, że w Bayernie, z którym związał się od sezonu 2014/2015, polski napastnik zawsze grał z numerem 9.

"Jeśli w Barcelonie dziewiątka pozostanie zajęta, to Lewandowski mógłby wybrać jedenastkę, którą pozostawił Adama Traore, decydując się na powrót do Wolverhampton" - napisał w niedzielę "AS".

Tymczasem katalońskie "Mundo Deportivo" oraz "Sport" twierdzą, że Lewandowski jest już w drodze do Miami, gdzie ekipa Barcy udała się na tournee po Stanach Zjednoczonych.

O ile "Sport" twierdzi, że Lewandowski udaje się bezpośrednim lotem z Majorki, dokąd piłkarz dotarł w sobotę, to "Mundo Deportivo" pisze, że Polak leci do Miami przez Madryt.

Katalońska gazeta dowiedziała się, że kapitan polskiej reprezentacji swój pierwszy trening odbędzie z Barcą w poniedziałek, a we wtorek istnieje szansa, że zadebiutuje w nowym klubie w meczu przeciwko Interowi Miami.

Tymczasem wydawana w Barcelonie "La Vanguardia" pisze w niedzielę, że prezentacja Lewandowskiego jako nowego gracza na Camp Nou odbędzie się prawdopodobnie dopiero na początku sierpnia, zważywszy na fakt, że piłkarze Dumy Katalonii wrócą z USA 30 lipca.