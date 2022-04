Trener Barcelony w końcu dostał pytanie o Lewandowskiego

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

Lewandowski ma ważny kontrakt z Bayernem do lata 2023 roku. Opieszałość szefostwa klubu w rozmowach na temat jego przedłużenia sprawiły, że w przestrzeni medialnej zaczęło wrzeć. Najpierw hiszpańscy, a niedługo później polscy dziennikarze zaczęli kolportować informację, jakoby Polak miał być już po słowie z Barceloną.

Gol Lewandowskiego i smutek całego Bayernu. Sensacyjne odpadnięcie z Ligi Mistrzów Spora... czytaj dalej » Całe zamieszanie wywołało do tablicy Kahna. Ten przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów przeciwko Villarreal kategorycznie plotkom o odejściu Polaka zaprzeczył. - Wygląda na to, że jest jakiś konkurs na to, kto napisze bardziej nonsensowną wiadomość o Lewandowskim. Nie dyskutujemy na temat sprzedaży zawodnika, który w każdym sezonie zdobywa między 30 a 40 bramek - stwierdził.

Xavi o ewentualnym transferze Lewandowskiego

Mimo że szef Bawarczyków starał się uciąć temat Lewandowskiego w Barcelonie, to zrobił to nieskutecznie. Już dzień później, na konferencji prasowej przed spotkaniem Ligi Europy, o ewentualny transfer Polaka zapytany został trener Katalończyków Xavi.

- Rozumiem pytanie, ale to nie jest odpowiedni czas. Czas skupić się na jutrzejszym meczu, a nie na transferach. Jest świetnym graczem. Nie mogę powiedzieć nic więcej - uciął krótko szkoleniowiec.

W czwartek jego drużyna podejmie Eintracht Frankfurt w rewanżowym meczu 1/4 finału Ligi Europy (1:1 w pierwszym starciu). Lewandowski, jeśli będzie ten mecz oglądał, to zrobi to w nienajlepszym nastroju. We wtorek jego Bayern odpadł sensacyjnie w ćwierćfinale z Villarrealem. Jego gol na nic się zdał.