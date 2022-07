Lewandowski o transferze do Barcelony. "Najtrudniejsza decyzja w życiu"

Po ciągnącej się już właściwie miesiącami sadze transferowej sprawa dobiegła końca. Przyszłość Lewandowskiego wyjaśniła się w sobotę za sprawą oficjalnych komunikatów podanych przez oba kluby. Przed napastnikiem już tylko testy medyczne, podpisanie kontraktu i prezentacja. Najbliższe lata spędzi w stolicy Katalonii.

Lewandowski, choć przez niemalże dekadę był jedną z największych gwiazd Bayernu, z zespołu odszedł w dosyć kiepskich relacjach, mając za sobą medialne przepychanki, których przyczyną był właśnie sam transfer do Barcelony.

W niedzielę ukazał się wywiad, jaki kapitan reprezentacji udzielił dziennikarzowi "Bilda" Tobiasowi Altschafflowi. W rozmowie poruszył sporo kwestii związanych z ogromnymi zmianami, jakie obecnie przechodzi w życiu.

- Ostatnie tygodnie były trudne. Nie jest mi łatwo znaleźć odpowiednie słowa. W mojej głowie dzieje się teraz bardzo dużo. (…) Mój czas w Bayernie? To było osiem wspaniałych lat. Mam więc nadzieję, że z pewnym dystansem będziemy mogli spojrzeć na to, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach. Były niepotrzebne rzeczy z obu stron. Najważniejsze jest to, co osiągnęliśmy razem - tak podsumował czas spędzony w Monachium.

Lewandowski podziękował kibicom Bayernu

Polak ujawnił też kulisy, dlaczego zdecydował się właśnie na taki ruch w karierze.

- Chciałem grać w lidze innej niż niemiecka. Tę decyzję podjąłem dawno temu, lecz muszę podkreślić: była to najtrudniejsza decyzja w moim życiu - przyznał. - Chciałem spróbować czegoś nowego, pożyć gdzieś indziej i odkryć coś nowego z moją rodziną. Za rok moja córka Klara pójdzie do szkoły. Musieliśmy podjąć jakąś decyzję i zdecydowaliśmy się na zmianę otoczenia - kontynuował.

- Nie było czasu na odpowiednie pożegnanie. Wszystko musiało się wydarzyć bardzo szybko i spontanicznie. Powiedziałem: "Chłopaki, bardzo wam dziękuję. Wszystko zostanie dziś zakończone. Tworzyliśmy razem historię, nigdy tego nie zapomnę". Wrócę do Monachium na właściwe pożegnanie po tournee Barcelony po USA, które potrwa do 30 lipca. (…) Chciałbym podziękować kibicom. Nawet w moim ostatnim tygodniu w Monachium, kiedy było dużo problemów, oni wciąż mnie wspierali. Stali za mną i rozumieli moją decyzję. Nigdy nie zapomnę tych lat w Bayernie. To był wspaniały czas, cudowne chwile - ocenił.

Lewandowski o celach w Barcelonie

Nie mógł także nie wypowiedzieć się na temat nadchodzących wyzwań w hiszpańskim klubie.

- Barcelona miała problemy w zeszłym sezonie, jednak ma niesamowity potencjał i dokonała teraz dobrych transferów. Myślę, że klub jest na dobrej drodze, aby wrócić na szczyt. Mój cel jest bardzo jasny - znaleźć się tam z Barcą i wygrywać trofea - zadeklarował.

34-latek jeden etap w swoim życiu zamknął, teraz otwiera kolejny - w zupełnie innym kraju, innej kulturze i innym języku.

- To była długa, trudna droga, choć myślę, że na koniec wszyscy możemy spojrzeć sobie w oczy. Czy mówię po hiszpańsku? Już zacząłem uczyć się tego języka, ale w najbliższym czasie powinienem skupić się na nauce jeszcze bardziej - podsumował Lewandowski.