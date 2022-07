Lewandowski przemówił. "Te osiem lat było wyjątkowych, nie zapomnę o nich"

Robert Lewandowski zakończył wakacje i jest w Monachium, gdzie ruszyły przygotowania Bayernu do nowego sezonu. We wtorek Polak pojawił się na badaniach, ale wciąż nie jest jasne, czy weźmie udział w pierwszym treningu. Niespełna 34-letni napastnik nie planuje kontynuować kariery w Bayernie i planuje przenieść się do Barcelony.

Przełom na linii Bayern - Barcelona nastąpił w nocy z piątku na sobotę. Bawarczycy po długich miesiącach, kiedy zarzekali się, że nie wypuszczą Polaka, zaakceptowali wreszcie ofertę Katalończyków opiewającą na 50 milionów euro (wg innych źródeł 45 milionów plus pięć milionów w bonusach). Transfer został zatem dogadany, pozostały formalności.

Sobotnie przedpołudnie spędził jeszcze w klubie, gdzie pożegnał się z kolegami, na własne życzenie wziął udział w ostatnim treningu i opuścił Saebener Strasse.

W trakcie tak dużego zamieszania napastnik zdążył jeszcze udzielić ekskluzywnego niemieckiej stacji Sky Sport.

- Te osiem lat było wyjątkowych, nie zapomnę o nich. Świetnie się w Monachium bawiłem. Niedługo wylatuję, ale po obozie treningowym wrócę i pożegnam się porządnie - powiedział niespełna 34-letni piłkarz.

- Pożegnałem się dzisiaj z chłopakami na boisku. Nie martwiłem się, że mogę odnieść kontuzję na treningu. Przecież coś może mi się przytrafić nawet w domu. Chciałem zadbać o formę i jeszcze raz potrenować z kolegami - dodał.



Pierwszy mecz przeciwko Realowi?

Według mediów w drodze do Monachium jest już agent Lewandowskiego, który zabierze go na pokład samolotu i wspólnie odlecą do Barcelony, by dopełnić formalności i oficjalnie sfinalizować transakcję. Podpisanie kontraktu ma nastąpić w niedzielę, a w poniedziałek, po prezentacji piłkarz uda się do Miami, gdzie jego nowa drużyna będzie przygotowywać się do sezonu.

Pierwszy mecz będzie mógł zagrać 23 lipca, kiedy Barcelona towarzysko zmierzy się z Realem Madryt.

Z Bayernem, w którym występował od 2014 roku, Lewandowski wywalczył osiem tytułów mistrza Niemiec, a wcześniej dwa w barwach Borussii Dortmund. Łącznie siedmiokrotnie był królem strzelców Bundesligi, w której zdobył 312 bramek w 384 występach. Do tego w 2020 roku triumfował z Bawarczykami w Lidze Mistrzów.