Pytanie o Lewandowskiego w Barcelonie. Guardiola nie ma wątpliwości

Okno transferowe w Europie oficjalnie otwiera się 1 lipca, a w kontekście transferu z udziałem kapitana reprezentacji Polski padło sporo poważnych deklaracji. Niektórych wręcz - wydawałoby się - nieodwracalnych.

Sam Lewandowski w poniedziałek w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego w Onet Sport nie pozostawił złudzeń. Zamierza opuścić Bayern jak najszybciej, nie czekając na koniec kontraktu, który wiąże go z monachijskim klubem do lata 2023 roku.

"Coś we mnie zgasło. Chcę opuścić Bayern, bo chcę więcej emocji w życiu" - wypalił piłkarz.

Na ten moment oficjalne stanowisko obu stron jest zgoła odmienne: Lewandowski chce transferu, Bayern ani myśli wypuścić napastnika, z którym związany jest jeszcze rocznym kontraktem i dla którego nie ma poważnej alternatywy.

Mimo to dyskusja publiczna na temat przenosin dwukrotnego Piłkarza Roku FIFA trwa w najlepsze. Jeśli wierzyć setkom raportów zagranicznych mediów, preferowany kierunek Polaka to stolica Katalonii.

Guardiola na Camp Nou zapracował na swój pomnik jako piłkarz i trener. Jak mało kto zna specyfikę Barcelony.

W kontekście Lewandowskiego, podopiecznego z czasów Bayernu w latach 2014-2016, nie widzi przeciwskazań sportowych w klubie z Katalonii.



Guardiola has no doubts Lewandowski would fit in at Barcelonahttps://t.co/XtePkwHO6x — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) June 6, 2022







"Jego kariera mówi sama za siebie"

- Nie mam pojęcia, będąc szczerym. Czy Robert pasowałby do Barcelony? Rozmawiamy przecież o Lewandowskim. Jego kariera mówi sama za siebie. Zaadaptowałby się idealnie wszędzie - menedżer Manchesteru City, cytowany chociażby przez dziennik "Marca", opowiadał podczas imprezy golfowej na Majorce, na którą znalazł czas w trakcie urlopu.

Jeśli Guardiola widzi przeszkody dla Lewandowskiego w Barcelonie, to z powodu opłakanego stanu budżetu wicemistrzów Hiszpanii.

- Po prostu nie wiem. Nie wiem, czy ekonomiczna sytuacja Barcelony pozwoli mu na dołączenie do klubu. Nie wiem też, czy Bayern na to pozwoli - trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów bezradnie rozkładał ręce.