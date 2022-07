"Finał sprawy z Lewandowskim jest bardzo dobry. Także dla reprezentacji"

W sobotę dobiegła końca transferowa saga z udziałem Lewandowskiego. Ciągnęła się tygodniami, w końcu Bayern Monachium i FC Barcelona ogłosiły w komunikatach, że doszły do porozumienia. Monachijski klub ma otrzymać za polskiego napastnika 50 milionów euro.

Lewandowski zmienia klub po ośmiu latach spędzonych w Monachium. Pełnych sukcesów, na które składa się między innymi osiem tytułów mistrza Niemiec i triumf w Lidze Mistrzów.

W najbliższych dniach zawodnik podpisze kontrakt (według nieoficjalnych informacji czteroletni) i dołączy do nowych kolegów, którzy w sobotę polecieli do Miami na tournee po Stanach Zjednoczonych. W jego trakcie ekipa Dumy Katalonii rozegra cztery spotkania - z Interem Miami, Realem Madryt, Juventusem i New York Red Bulls. Niewykluczone, że Polak zadebiutuje w meczu przeciwko Królewskim, który zaplanowano na 24 lipca.

Rozgrywki ligi hiszpańskiej rozpoczną się 12 sierpnia. Następnego dnia FC Barcelona zagra u siebie z Rayo Vallecano.

"Robert będzie się czuł jak ryba w wodzie"

- To jest sytuacja, w której wygrali wszyscy. Bayern dostał ogromne pieniądze, Barcelona w zamian świetnego napastnika. Przede wszystkim Robert ma wreszcie czystą głowę i może skoncentrować się tylko na grze w piłkę. To jest bardzo dobry dzień dla wszystkich - powiedział Listkiewicz na antenie TVN24.

Według byłego prezesa PZPN hiszpański kierunek jest obecnie dla Lewandowskiego "wymarzony".

- Liga hiszpańska jest chyba najbardziej widowiskowa i spektakularna na świecie. Robert spełnia więc swoje marzenie, a moment jest idealny. Dobrze, że ta opera mydlana skończyła się. Może była trochę za długa, może za głośna, ale finał jest bardzo dobry. Także dla reprezentacji, która będzie miała kapitana nieobarczonego troskami niezwiązanymi bezpośrednio z treningiem - dodał.

- Jestem optymistycznie nastawiony do gry Lewandowskiego w La Lidze. To są inne rozgrywki niż w Niemczech, gdzie podstawowe znaczenie mają dyscyplina i taktyka. W Hiszpanii jest więcej miejsca na improwizację, dlatego myślę, że Robert będzie się tam czuł jak ryba w wodzie - zaznaczył Listkiewicz.

Przebudowa drużyny w Barcelonie

Transferem Lewandowskiego nie jest zaskoczony Mariusz Czerkawski, były hokeista i kibic piłkarski.

– Na pewno ten temat był w głowie Roberta od pewnego czasu. Było to słychać w jego wypowiedziach. Z kolei w Bayernie powtarzali, że został mu jeszcze rok kontraktu, ale czuli, że to jest moment, żeby policzyć (ewentualne pieniądze z transferu - red.). Jeżeli mamy pracownika, który nie chce być u nas, to trzeba zrobić wszystko, żeby biznesowo to się ułożyło i żeby zawodnik był szczęśliwy. Oczywiście monachijskiemu klubowi może najmniej zależało na szczęściu Roberta, ale nam wszystkim chodzi o to, żeby zawodnik czuł się dobrze i żeby pomagał naszej kadrze, zwłaszcza był w formie na mistrzostwach świata. Psychika zawodnika jest w tym przypadku ważna, bo rodzina chce wyjechać do Hiszpanii, a sam Robert grać w tej lidze - powiedział gość "Faktów po Faktach".

Oglądasz Wideo: tvn24 Mariusz Czerkawski o transferze Lewandowskiego

Durda stwierdził, że "Barcelona jest zespołem, który będzie starał się grać bardzo kreatywnie".

- To jest kapitalna sprawa dla Roberta, żeby spróbować się w tym. Jako piłkarz jest spełniony, ale na pewno w katalońskiej drużynie będzie chciał się wykazywać. Barcelona po odejściu Lionela Messiego w zeszłym roku znalazła się na zakręcie. Pamiętamy fatalny początek poprzedniego sezonu, kiedy trener Ronald Koeman właściwie bezradnie rozkładał ręce. W listopadzie zastąpił go Xavi Hernandez, który ma barcelońskie DNA, bo spędził w tym klubie jako piłkarz wiele sezonów z ogromnymi sukcesami. W tej chwili przebudowuje drużynę, a bardzo ważną rolę w tym procesie ma odgrywać Lewandowski - podsumował komentator Eurosportu.

Terminarz FC Barcelony:

Inter Miami - FC Barcelona (mecz towarzyski, 20 lipca o godz. 1.30 czasu polskiego)

Real Madryt - FC Barcelona (mecz towarzyski, 24 lipca o godz. 5.00)

FC Barcelona - Juventus (mecz towarzyski, 27 lipca o godz. 2.30)

New York Red Bulls - FC Barcelona (mecz towarzyski, 31 lipca o godz. 1.00)

FC Barcelona - Pumas UNAM (mecz towarzyski, 7 sierpnia o godz. 21.00)

FC Barcelona - Rayo Vallecano (La Liga, 13 sierpnia o godz. 21.00)