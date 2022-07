"Koniec obrzucania się błotem". Matthaeus zaskoczony jedną kwestią w temacie Lewandowskiego

Ile Lewandowski będzie zarabiać w Barcelonie? Polak zgodził się na mniejszą pensję Transfer Roberta... czytaj dalej » W sobotę tematem numer jeden w piłkarskim świecie był transfer Lewandowskiego. Media, a potem oba kluby ucięły spekulacje i oficjalnie potwierdziły to, o czym mówiło się od wielu tygodni.

"Lewandowski dostał to, czego chciał"

Po ośmiu latach spędzonych w Bayernie Polak trafił do Dumy Katalonii, która ponoć zapłaciła za napastnika 45 milionów euro plus pięć w bonusach.

- Lewandowski dostał to, czego chciał: długoterminowy kontrakt, nawet o rok dłuższy niż chciał w Bayernie. Nie sam ruch, ale czteroletnia umowa w Barcelonie są dla mnie największą niespodzianką. Teraz rozumiem Roberta jeszcze bardziej. Będzie to dla niego mniej więcej dwa razy więcej pieniędzy niż to, co mógłby zarobić w Bayernie do 2024 roku. A pod koniec kariery może spełnić swoje marzenie nowym wyzwaniem w Hiszpanii - skomentował Matthaeus, cytowany przez dziennik "Bild".

Były znakomity piłkarz Bayernu i reprezentacji Niemiec odetchnął z ulgą, że transferowa saga z udziałem Polaka się skończyła.

- Myślę, że to dobrze, że to już koniec obrzucania się błotem, które jest częścią tak dużego transferu. Obie strony z pewnością popełniły błędy w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Ale teraz jest cicho i wszyscy zaangażowani są zwycięzcami - dodał.

Zdaniem Matthaeusa zarówno Barcelona, jak i Bayern skorzystają na tym ruchu.

- FC Barcelona jest zwycięzcą, ponieważ zdobywa światowego piłkarza w najwyższej formie i razem z nim wraca na szczyt. Julian Nagelsmann (trener Bayernu - red.) jest również zwycięzcą, bo może teraz spokojnie planować, a dyskusje w zespole skończą się. Nie ma niepotrzebnych nerwów i niepewności. Mogę sobie nawet wyobrazić, że Julian nie jest aż tak smutny, że Robert odszedł. Teraz wdroży nowy plan na drużynę, podobny do tego, który prezentuje Pep Guardiola. Jak wiemy Hiszpan też wielokrotnie radził sobie bez środkowego napastnika. Bayern będzie miał bardzo silną drużynę nawet bez Lewandowskiego, zwłaszcza że zostaje Serge Gnabry, który również mógłby grać z przodu - podsumował ekspert stacji Sky.