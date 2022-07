Kluczowa dostawa w sklepie Barcelony. Znów można kupować koszulki Lewandowskiego

Transfer Lewandowskiego wzbudza rzecz jasna ogromne emocje u kibiców Barcelony, którzy przy okazji ruszyli po zakup koszulek z nadrukowanym nazwiskiem polskiego napastnika. Zainteresowanie było tak duże, że w pewnym momencie sprzedaż w oficjalnym sklepie klubu na stadionie Camp Nou musiała zostać wstrzymana.

Jeden z pracowników sklepu w rozmowie z dziennikarzem newonce.sport Dominikiem Piechotą wyjaśnił, że w magazynie wyczerpał się zapas litery W. Nagranie szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych.

You cannot get Lewandowski’s name printed on your jersey why??? Here’s what an employee from Barça Store has to say. This also happened in at least one more official store in Barcelona. Crazy! pic.twitter.com/6wTSrf19m5 — 9CAMPNOU (@9Campnou) July 19, 2022

"Sporo emocji w sklepie"

Lewandowski już zbiera plony transferu. Ogromny "awans" w mediach społecznościowych Robert... czytaj dalej » W czwartek kataloński klub poinformował, że wznowiono sprzedaż koszulek z nazwiskiem Lewandowskiego. W krótkim filmie ten sam pracownik, który rozmawiał z Piechotą, zaprezentował brakujące wcześniej litery.

"Sporo emocji w sklepie, aby zdobyć koszulkę Lewandowskiego" - napisano na koncie Barcelony na Twitterze.

Fani póki co mogą jednak nabywać trykoty Polaka bez numeru. Według gazety "Sport" to się niedługo zmieni. Lewandowski ma bowiem przejąć od holenderskiego napastnika Memphisa Depaya numer 9 i wystąpić w nim w towarzyskim meczu w Las Vegas przeciwko Realowi Madryt (w niedzielę o godzinie 5.00 czasu polskiego).

Szacuje się, że Duma Katalonii zarobi na sprzedaży koszulek Lewandowskiego co najmniej 20 milionów euro.