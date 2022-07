Barcelona płaci, kasę liczą Varsovia, Delta czy Znicz. Ile zarobią byłe kluby Lewandowskiego?

Robert Lewandowski zakończył wakacje i jest w Monachium, gdzie ruszyły przygotowania Bayernu do nowego sezonu. We wtorek Polak pojawił się na badaniach, ale wciąż nie jest jasne, czy weźmie udział w pierwszym treningu. Niespełna 34-letni napastnik nie planuje kontynuować kariery w Bayernie i planuje przenieść się do Barcelony.

Lewandowski wraca do treningów. Co z transferem do Barcelony?

Lewandowski oficjalnie piłkarzem Barcelony jeszcze nie jest. Ma nim zostać w najbliższych godzinach - zgadzają się najlepiej zorientowane media w Europie.

Saga dotycząca przenosin napastnika z Bayernu do Barcelony trwała długie miesiące. Ostatecznie kluby zdołały się dogadać i Polak przenosi się do Katalonii. Kwota transferu, według licznych medialnych doniesień, wyniesie 50 milionów euro. Jednak nie całość tej kwoty trafi do Bawarii. Dlaczego? O tym stanowią przepisy FIFA i zasada Solidarity Contribution.

Czym jest Solidarity Contribution?

Komentarze po treningu Lewandowskiego. "To nie było jego standardowe zachowanie" Środa ważnym... czytaj dalej » Solidarity Contribution to przepis wprowadzony przez FIFA, który ma na celu wspieranie klubów, które przyłożyły swoją cegiełkę do rozwoju przyszłej gwiazdy futbolu. Drużyny, które reprezentował dany zawodnik między 12., a 23. rokiem życia, otrzymują łącznie pięć procent od kwoty transferu. W tym przypadku 50 milionów euro.

Wspomniana kwota pięciu procent dzielona jest między kluby wedle ściśle określonych zasad. Zespół, w którym piłkarz występował między 12. a 15. rokiem życia otrzymuje pięć procent kwoty z Solidarity Contribution za każdy rok. W przypadku kolejnych lat jest to już dziesięć procent ogólnej kwoty.

Ile zarobią byłe kluby Roberta Lewandowskiego za jego transfer?

W przypadku Roberta Lewandowskiego, urodzonego w 1988 roku, i jego transferu do Barcelony za 50 milionów euro, kwota Solidarity Contribution wynosi 2,5 miliona euro. Zostanie ona rozdzielona między wszystkie sześć klubów, w których występował przed dołączeniem do Bayernu. Będą to Varsovia (2000-2004), Delta Warszawa (2005), Legia Warszawa (2005-2006), Znicz Pruszków (2006-2008), Lech Poznań (2008-2010), Borussia Dortmund (2010-2012; Lewandowski występował w BVB do 2014 roku, ale wcześniej skończył 24 lata).

Na największą kwotę liczyć może Varsovia, czyli pierwszy z klubów Lewandowskiego, w którym spędził pięć lat (125 tys. euro za każdy rok).

Tyle zarobią byłe kluby Roberta Lewandowskiego:

Varsovia - 625 tys. euro,

Delta Warszawa - 125 tys. euro,

Legia Warszawa - 250 tys. euro,

Znicz Pruszków - 500 tys. euro,

Lech Poznań - 500 tys. euro

Borussia Dortmund - 500 tys. euro.