Zaczęło się latem 2021 roku, kluczowe role dwóch osób. Znany dziennikarz o transferze Lewandowskiego

Romano jako jeden z pierwszych dziennikarzy poinformował kilka tygodni temu, że Bayern i Barcelona doszły do porozumienia w sprawie transferu.

- Wszystko zaczęło się latem 2021 roku, kiedy do Realu Madryt miał trafić Kylian Mbappe. PSG miało już gotowy plan, co zrobić gdy Francuz odejdzie do Królewskich. Do Paryża miał trafić bowiem Lewandowski - powiedział Romano na swoim kanale na platformie YouTube.

- Bayern szybko jednak wykluczył odejście swojego napastnika, zapewniając, że "on jest naszym zawodnikiem, w dodatku centralną postacią naszego zespołu" - dodał.

"Lewandowski wysłał światu jasny komunikat"

- Miesiące mijały, a negocjacje nawet nie zostały rozpoczęte. "Lewy" przez to nie miał wcale poczucia, że jest kluczowym graczem swojej ekipy. Był tym faktem tak bardzo zawiedziony, że już w lutym 2022 roku postanowił, że chce odejść z Bayernu.

- Lewandowski wysłał światu jasny komunikat, na czym ponownie chciało skorzystać PSG, Chelsea Thomasa Tuchela czy Manchester United, co było z góry skazane na niepowodzenie, bo Czerwone Diabły nie zakwalifikowały się do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Polak miał jednak wtedy już tylko tylko jedno marzenie: Barcelona - dodał Romano.

Menadżer i żona kluczowi dla transferu

29-latek nie ukrywa, że przy ostatecznym transferze Lewandowskiego kluczowe były dwie osoby: menadżer Pini Zahavi oraz żona Anna.

- Z jednej strony ważną rolę odegrała tutaj rodzina, bo zarówno Robert, jak i Anna chcieli przeprowadzić się do Hiszpanii. Z drugiej strony mamy Zahaviego, który jest w znakomitych relacjach z prezydentem Dumy Katalonii Joanem Laportą. Wstępne porozumienie w sprawie nowej umowy między zawodnikiem a potencjalnym nowym klubem zostało więc osiągnięte błyskawicznie - powiedział dziennikarz.

Źródło: Imago Pini Zahavi długo pracował nad transferem Lewandowskiego

Romano ujawnił także, jak wyglądały same rozmowy między klubami w sprawie kwoty transferu. Po trzech odrzuconych ofertach i godzinach pertraktacji w końcu udało się wypracować nić porozumienia.

- Negocjacje Barcelony z Bayernem nie należały do najłatwiejszych. Dość powiedzieć, że 15 lipca - czyli w dniu osiągnięcia finalnego porozumienia - rozmowy zaczęły się o 9 rano, a zakończyły się tuż przed północą.

Lewandowski podpisał ostatecznie kontrakt z Blaugraną cztery dni później - 19 lipca. Bayern zarobił na tej transakcji 45 milionów euro plus kolejne pięć milionów w zmiennych. Umowa polskiego napastnika będzie obowiązywała przez cztery najbliższe sezony.