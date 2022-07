Co czeka Lewandowskiego w Barcelonie? "Eksperymentalny sezon" na początek

Robert Lewandowski zakończył wakacje i jest w Monachium, gdzie ruszyły przygotowania Bayernu do nowego sezonu. We wtorek Polak pojawił się na badaniach, ale wciąż nie jest jasne, czy weźmie udział w pierwszym treningu. Niespełna 34-letni napastnik nie planuje kontynuować kariery w Bayernie i planuje przenieść się do Barcelony.

Lewandowski wraca do treningów. Co z transferem do Barcelony?

Kapitan reprezentacji Polski może odetchnąć. Jego transfer z Bayernu do Barcelony jest już przesądzony, a wszelkie formalności mają zostać dopięte w najbliższych godzinach. Kończy się zatem wielomiesięczna saga, w której jedną z głównych, a być może najważniejszą rolę odegrał agent Polaka Pini Zahavi. 78-latek dotrzymał zatem słowa danego Lewandowskiemu, a po wszystkim - podaje "Bild" - miał przyznać, że ten transfer był jednym z najtrudniejszych do przeprowadzenia w całej jego karierze.

"Eksperymentalny sezon" na początek

Nazywali go "chucherko". Koledzy płakali, gdy spóźniał się na mecz Dziś jest... czytaj dalej » - Pini Zahavi jest bardzo doświadczonym agentem, on oczywiście nakreślił Robertowi scenariusz, tylko po drodze pojawiło się kilka podpunktów, które chyba jednak nie były planowane. Przede wszystkim ta niechęć kibiców Bayernu do Roberta, spowodowana przeciąganiem się tego wszystkiego i "fochami" Roberta, które objawiał (...) Najważniejsze, że ten spektakl dobiega końca i Lewandowski będzie mógł się skupić tylko na tym, jak to będzie wyglądało w Barcelonie - mówił w sobotni poranek na antenie TVN24 Durda.

Komentator Eurosportu wyraził przekonanie, że trener Barcelony Xavi, który był największym orędownikiem tego transferu, ma już w głowie ułożony sposób, w jaki Lewandowski ma grać w Barcelonie. Jak stwierdził, fakt, że w drużynie Dumy Katalonii zagra pierwszy Polak, to "fantastyczna sprawa".

A co zdaniem Durdy czeka na kapitana reprezentacji w nowych barwach? - Możliwe, że Lewandowski powalczy o mistrzostwo Hiszpanii i tytuł króla strzelców, aczkolwiek należy pamiętać, że ten sezon będzie eksperymentalny. Zostanie przerwany mistrzostwami świata i niektóre drużyny będące w formie, będą musiały powrócić do rywalizacji po miesiącu przerwy, co też pewnie zakłóci wszystkie działania. Pytanie, w jakiej dyspozycji po mundialu będą również gwiazdy? - zastanawiał się.

- Myślę, że to (transfer - red.) będzie turbodoładowanie dla Roberta. Będzie chciał wszystkim udowodnić, także Bayernowi Monachium, że nie ma zamiaru schodzić poniżej pewnego poziomu i będzie chciał się wkupić w serca kibiców katalońskiej drużyny. Czekają nas bardzo ciekawe miesiące - dodał Durda.

Robert Lewandowski i lista sukcesów w Bayernie:

Mistrzostwo Niemiec x8

Puchar Niemiec x3

Superpuchar Niemiec x5

Liga Mistrzów x1

Superpuchar Europy x1

Klubowe Mistrzostwo Świata x1

Król strzelców Bundesligi x6

Król strzelców Pucharu Niemiec x3

Król strzelców Ligi Mistrzów x1

Nagroda FIFA The Best x2

Nagroda UEFA Best Player in Europe x1