"Rozmawialiśmy z Lewandowskim o jego wypowiedziach. Wszyscy powinniśmy się uspokoić"

Polski napastnik i jego obóz z agentem Pinim Zahavim na czele postawili sprawę na ostrzu noża. Na pierwszej konferencji prasowej podczas trwającego zgrupowaniu reprezentacji Polski napastnik stwierdził, że "jego historia z Bayernem Monachium dobiegła końca", a kilka dni później w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego dodał, że"coś w nim zgasło i tego nie da się przeskoczyć".

O jaśniejszy przekaz trudno. Lewandowski chce jak najszybciej opuścić klub i przenieść się do Barcelony, z którą według medialnych doniesień ma ustalone warunki indywidualnego kontraktu.

Jego problemem jest obowiązujący do czerwca 2023 roku kontrakt z Bayernem. Monachijskie władze od początku tej sagi twardo trwają na stanowisku, że o transferze tego lata mowy nie ma i miały odrzucić pierwszą ofertę Katalończyków.

Salihamidzić: jesteśmy szczęśliwi, że Lewandowski jest z nami

W niedzielę w programie prowadzonym przez szefa działu piłkarskiego "Bilda" Christiana Falka Bayern Insider jeszcze raz sprawę poruszył dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić.

- Ma kontrakt do 2023 roku i bardzo się z tego cieszymy. Wiemy, co on nam daje i on również wie, co tutaj ma. Myślę, że teraz wszystko się uspokoi. Rozmawialiśmy o jego publicznych wypowiedziach i wszyscy powinniśmy się uspokoić - stwierdził.



Bośniak odpowiadający w Monachium za sprawy transferowe odniósł się także do potencjalnych przenosin Sadio Mane z Liverpoolu do Bawarii. Według spekulacji niemieckich i hiszpańskich mediów to właśnie ten ruch mógłby potencjalnie otworzyć Lewandowskiemu furtkę do odejścia, bo Bayern miałby dla niego zastępstwo.

- Ogólnie rzecz biorąc, staramy się wzmocnić zespół. Pracujemy nad kilkoma opcjami w ataku. Rynek transferowy nie jest łatwy, wszystko zależy od możliwości finansowych klubu. Nie chcę rozmawiać o konkretnych zawodnikach i klubach - stwierdził. Dopytywany, czy Bayern rozgląda się za innymi piłkarzami niż tylko Mane, odparł, że "oczywiście, bo klub nie może polegać tylko na jednej opcji".

Przed nowym sezonem Bayern zakontraktował już dwóch piłkarzy występujących dotąd w Ajaksie Amsterdam Noussaira Mazraouiego i Ryana Gravenbercha.

Z Bayernem, w którym występuje od 2014 roku, Lewandowski wywalczył osiem tytułów mistrza Niemiec, a do tego dwa dołożył w barwach Borussii Dortmund. Łącznie siedmiokrotnie był królem strzelców Bundesligi, w której zdobył 312 bramek w 384 występach. W 2020 roku z zespołem z Monachium triumfował w Lidze Mistrzów.