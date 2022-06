Bayern nie odpuszcza. Twarde stanowisko w sprawie Lewandowskiego

Sadio Mane w Monachium. Kontrakt o krok Sadio Mane jest o... czytaj dalej » - Nasze stanowisko w tej sprawie jest nadal jasne, Robert ma obowiązujący kontrakt do końca sezonu 2023 - przypomniał Salihamidzić. - Myślę, że spotkamy się z Robertem już 12 lipca na pierwszym treningu - dodał.

Salihamidzić podkreślił, że żadnego wpływu na stanowisko dotyczące kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski nie miała decyzja o transferze z Liverpoolu do Bayernu Senegalczyka Sadio Mane.



- To dwie sprawy niemające ze sobą żadnego bezpośredniego związku - zaznaczył.



- Dla nas wszystko jest jasne: z punktu widzenia klubu będzie sprawiedliwe, jeżeli kontrakt Lewandowskiego zostanie wypełniony do końca. Nie chcemy wywierać na niego żadnej presji, jestem przekonany, że dojdziemy do porozumienia - dodał dyrektor sportowy Bayernu.

Będzie kolejna oferta z Barcelony

Hiszpańskie media: sprawa transferu Lewandowskiego traci impet, ale nie upadła Wraz z podjętymi... czytaj dalej » W Hiszpanii media twierdzą, że procedura dotycząca transferu Polaka do Barcelony jest nadal w toku. Szkoleniowiec katalońskiego klubu Xavi Hernandez mocno naciska - zdaniem dziennika "AS" - na władze Barcy na jak najszybsze sprowadzenie na Camp Nou dwóch zawodników - właśnie Lewandowskiego i francuskiego obrońcy Julesa Kounde.

Ostatnia oferta za Polaka, opiewająca w sumie na 37 mln euro (32 mln plus bonusy), miała zostać przez Bayern odrzucona. Stąd, jak pisano w Hiszpanii, kolejna propozycja Barcelony ma wzrosnąć nawet do 50 mln euro.



Jednak zgodę na ten transfer musi wyrazić Bayern, a przedstawiciele jego kierownictwa nadal solidarnie powtarzają twarde "nie".



Z klubem z Bawarii, w którym występuje od 2014 roku, "Lewy" wywalczył osiem tytułów mistrza Niemiec, a do tego dwa dołożył w barwach Borussii Dortmund. Łącznie siedmiokrotnie był królem strzelców Bundesligi, w której zdobył 312 bramek w 384 występach. W 2020 roku z zespołem z Monachium triumfował w Lidze Mistrzów.