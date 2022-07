Lewandowski odchodzi, ulga w klubie Bundesligi. "Nie możemy powiedzieć, że będziemy tęsknić"

Robert Lewandowski przechodzi z Bayernu do Barcelony

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

Lewandowski przyjechał do klubu

Łukasz Wójcik o powrocie Roberta Lewandowskiego do Monachium

Robert Lewandowski zakończył wakacje i jest w Monachium, gdzie ruszyły przygotowania Bayernu do nowego sezonu. We wtorek Polak pojawił się na badaniach, ale wciąż nie jest jasne, czy weźmie udział w pierwszym treningu. Niespełna 34-letni napastnik nie planuje kontynuować kariery w Bayernie i planuje przenieść się do Barcelony.

Robert Lewandowski kończy wakacje, wciąż nie wiadomo jednak, w jakim klubie spędzi nadchodzący sezon. Oczy kibiców skierowane są na Monachium, bo wtorek może okazać się kluczowym dniem w tej kwestii, a Polak wraca dziś do treningów z Bayernem. Według mediów z nadzieją, że niemiecki klub dogada się z Barceloną i upragniona wyprowadzka z Monachium wkrótce stanie się faktem.

Lewandowski wraca do treningów. Co z transferem do Barcelony?

Edward Durda o transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony

16.07 Niemiecki dziennikarz stacji Sky Sport był zaskoczony obecnością Roberta Lewandowskiego na sobotnim treningu. Jednak to już koniec przygody Polaka z Bayernem Monachium, który zostanie piłkarzem FC Barcelona.

Wygrał wszystko, został najlepszym piłkarzem świata, a później "coś w nim zgasło" Robert... czytaj dalej » Lewandowski trafił do Bundesligi w 2010 roku, kiedy Lecha Poznań zamienił na Borussię Dortmund. Choć początki nie były łatwe i zdarzało się, że był obiektem drwin niemieckich mediów, to szybko udowodnił, że może tę ligę rzucić na kolana. Po czterech sezonach trafił do Bayernu i zaczął bić rekord za rekordem, pracując na status legendy.

Został legendą Bundesligi

Teraz jednak uznał, że czas na zmiany. Z Bawarii zapragnął przenieść się do Katalonii i po długiej sadze transferowej dopiął swego. Kluby osiągnęły pełne porozumienie i Polak w najbliższych godzinach podpisze kontrakt z Barceloną.

Bundesliga straciła zatem wybitnego snajpera, ale nie wszyscy z tego powodu rozpaczają. "Gratulacje, Robert, nie możemy powiedzieć, że będziemy tęsknić" - napisano w mediach społecznościowych Augsburga, podając dalej wpis Barcelony o porozumieniu z Bayernem.



Congrats @lewy_official, can’t say we’ll be missing you https://t.co/YGpwlUpMpq — FC Augsburg (@FCA_World) July 16, 2022





Choć wpis można interpretować humorystycznie, to w Augsburgu naprawdę mają duże powody, by odetchnąć z ulgą. To właśnie ta ekipa była jedną z ulubionych "ofiar" Lewandowskiego w Bundeslidze. Tylko w tych jednych rozgrywkach Polak strzelił im aż 23 gole. Częściej nękał tylko Wolfsburg (25).

Robert Lewandowski w Barcelonie. Augsburg gratuluje, ale nie będzie tęsknił

W całej historii występów w Bundeslidze Lewandowski uzbierał 312 bramek. Skuteczniejszy w całej historii jest tylko Gerd Mueller.

Robert Lewandowski i lista sukcesów w Bayernie:

Mistrzostwo Niemiec x8

Puchar Niemiec x3

Superpuchar Niemiec x5

Liga Mistrzów x1

Superpuchar Europy x1

Klubowe Mistrzostwo Świata x1

Król strzelców Bundesligi x6

Król strzelców Pucharu Niemiec x3

Król strzelców Ligi Mistrzów x1

Nagroda FIFA The Best x2

Nagroda UEFA Best Player in Europe x1

Źródło: Imago Lewandowski przechodzi do FC Barcelona

Długie starania Barcelony

Lewandowskiego i Bayern wiązała umowa obowiązująca do czerwca 2023 roku. Mimo tego Polak już pod koniec maja przyznał otwarcie, że swojej przyszłości w Monachium nie widzi. Od tamtej pory trwała saga transferowa związana z jego przenosinami do Barcelony, bo to właśnie ten klub miesiące temu wybrał sobie jako następny przystanek kariery.

Wygrał wszystko, został najlepszym piłkarzem świata, a później "coś w nim zgasło" Robert... czytaj dalej » Lewandowski, który w sierpniu skończy 34 lata, ostatnie tygodnie spędzał na urlopie, a niemal każdy kolejny dzień przynosił nowe spekulacje dotyczące jego przyszłości. Pytanie brzmiało, czy i kiedy Barcelonie uda się skruszyć monachijski mur i przekonać działaczy Bayernu do transferu.

Katalończycy, będący w ostatnich miesiącach w trudnej sytuacji finansowej, starali się o Polaka ze wszystkich sił. Między innymi sprzedali część praw telewizyjnych, by uzyskać dodatkowe środki. Do Monachium przesłali kilka ofert kupna Polaka, które początkowo w Bayernie nie były nawet rozpatrywane.

Do przełomu ostatecznie doszło w nocy z piątku na sobotę. Stanęło na kwocie 50 mln euro (wg innych źródeł 45+5 w bonusach).

W niedzielę Lewandowski ruszył w podróż do Miami, gdzie dołączy do nowej drużyny. Właśnie na Florydzie ma przejść testy medyczne i złożyć podpis pod kontaktem do 2026 roku.

Jego pierwszym meczem dla Barcelony może być towarzyskie starcie z Realem Madryt (23 lipca).