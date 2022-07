Agent Lewandowskiego zdradza szczegóły negocjacji

Lewandowski przemówił. "Te osiem lat było wyjątkowych, nie zapomnę o nich" Robert... czytaj dalej » Lewandowski trafił do Bayernu w 2014 roku po czterech sezonach w Borussii Dortmund. Do klubu z Monachium przeszedł na zasadzie wolnego transferu.

Teraz po ośmiu znakomitych latach, dziesiątkach sukcesów z zespołem i indywidualnych, odchodzi do FC Barcelona. Klub z Hiszpanii zdecydował się zapłacić za Polaka 50 milionów euro.

Niedługo ma urodziny

Wydaje się, że to naprawdę niesamowita kwota, bo po pierwsze: Lewandowski zaraz skończy 34 lata, a po drugie: jego obecna umowa z Bayernem obowiązywała tylko do końca czerwca 2023 roku.

Porozumienie zawarto w piątek około północy. Teraz o ostatnich chwilach negocjacji opowiedział prowadzący interesy Polaka Pini Zahavi.

Źródło: Imago Pini Zahavi długo pracował na transferem Lewandowskiego

Co czeka Lewandowskiego w Barcelonie? "Eksperymentalny sezon" na początek - Myślę, że to... czytaj dalej » - Chciałbym podziękować FC Bayern - a zwłaszcza Oliverowi Kahnowi i Hasanowi Salihamidziciowi - za ostateczne zrozumienie i uszanowanie marzeń Roberta o nowym wyzwaniu w jego karierze. Mateu Alemany (dyrektor FC Barcelona - przyp. red), Salihamidzić i ja rozmawialiśmy przez telefon non stop w piątek do północy, aby znaleźć dobre rozwiązanie dla wszystkich stron - powiedział menedżer Lewandowskiego Pini Zahavi w rozmowie z Sky Sports Deutschland.

Wszyscy zwycięzcami

- Myślę, że w końcu wszyscy wychodzą z tej historii jako zwycięzcy. Robert zasługuje na podjęcie nowego wyzwania z podniesioną głową po tylu wspaniałych latach i lojalnej służbie dla FC Bayern Monachium. A Bayern otrzymał bardzo dobrą rekompensatę finansową. Ten niesamowity klub zawsze będzie jednym z najlepszych na świecie i życzę im powodzenia i sukcesów w przyszłym sezonie - dodał izraelski agent.

FC Barcelona w sobotę wylatuje na tournee do Stanów Zjednoczonych. Lewandowski powinien dołączyć do zespołu w poniedziałek.

We wtorek "Barca" rozegra pierwszy mecz - z Interem Miami. 23 lipca zmierzy się w Las Vegas z Realem Madryt, a trzy dni później w Dallas z Juventusem Turyn. W ostatni dzień lipca wicemistrz Hiszpanii w Nowym Jorku zagra z miejscową drużyną Red Bulls.