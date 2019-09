Lewandowski zachwycił, teraz zbiera laury. Niemcy nadali mu nowy przydomek

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl



Lewandowski od lat jest w drużynie mistrza Niemiec instytucją. Skutecznością błyszczy od pierwszych dni w Monachium, ale u progu nowego sezonu przechodzi samego siebie. Jego liczby powalają - w samych tylko pięciu ligowych meczach trafiał do siatek rywali dziewięć razy, a gdyby tylko zechciał, mógłby mieć nawet o bramkę więcej.

W sobotę Polak strzelił dwa gole w meczu z Koeln (4:0), po czym sam zrezygnował z szansy na hat-tricka. Oddał rzut karny Coutinho, a ten już wiedział, co z nim zrobić.



Ekspresowe gole Lewandowskiego. Polak zrezygnował z hat tricka Robert... czytaj dalej » - To była spontaniczna decyzja. Dla Philippe był to bardzo ważny moment. Cieszę się, że mógł zdobyć swoją pierwszą bramkę w barwach Bayernu. To ważne, by pomagać sobie nawzajem - stwierdził po meczu kapitan reprezentacji Polski.

"Leih-wandowski" i "Coutowski"

Gest dał niemieckim dziennikarzom kolejny pretekst, by nad Polakiem się wręcz rozpływać. I tak w poniedziałkowym "Bildzie" została nakreślona prawdziwa laurka.



"Prezent z ukrytą motywacją!" - krzyczy tabloid już w tytule.



"Gol Coutinho jest właściwie tylko pożyczony. Leih-wandowski liczy, że Brazylijczyk szybko spłaci dług" - napisano, nadając Polakowi kolejny już przydomek. Nowa forma nazwiska Polaka oczywiście nie jest przypadkowa. Została utworzona, żeby kojarzyła się z niemieckim czasownikiem "leihen" (pożyczać).



Dodano, że pomocnik, mimo krótkiego na razie pobytu w Bawarii, wie już doskonale, czego Lewandowski od niego oczekuje - "magicznych podań bez końca".



- To był niesamowity gest. Lewandowski jest genialnym piłkarzem i świetnym facetem. Mam swojego pierwszego gola, z czego jestem przeszczęśliwy. Najważniejsza jest drużyna i jesteśmy zadowoleni z trzech punktów - to z kolei komentarz Coutinho, który szeregi Bayernu zasilił na zasadzie wypożyczenia z Barcelony. - Mam nadzieję, że będę w stanie odwdzięczyć się licznymi asystami. Już w meczu z Kolonią, krótko przed przerwą, prawie się udało - dodał.

Źródło: Getty Images Lewandowski i Coutinho - nowy duet marzeń Bayernu



"Leih-wandowskiego" możemy zatem dopisać do pokaźnej już listy przydomków, które Polak na przestrzeni lat otrzymywał w niemieckich mediach (LewanGOALski, LewandDOOFski, Mr. Doppelpack, Mr. Klassiker). Ale to nie wszystko. "Bild", odnotowując świetną relację Polaka z Brazylijczykiem, nazywa ich duetem marzeń o nazwie "Coutowski". To spore wyróżnienie, bo poprzednim takim był duet "Robery", którzy tworzyli legendarni skrzydłowi Arjen Robben i Franck Ribery.

"Coutowski" wśród najlepszych

Co absolutnie naturalne, i Lewandowski, i Coutinho znaleźli się w poniedziałek w najlepszej jedenastce 5. kolejki Bundesligi tygodnika "Kicker". Dla Polaka to chleb powszedni (trzeci raz w sezonie), dla jego nowego kolegi - debiut.



Philippe Coutinho and Robert Lewandowski in Kicker's Bundesliga Team of the week. pic.twitter.com/DKdgXXwlqE — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 23 września 2019





Polowanie na rekord Gerda Muellera

I wróćmy jeszcze na moment do "Bilda". Na koniec tabloid wraca do niebotycznej skuteczności Lewandowskiego i przytacza pewną statystykę, która obrazuje, jak bardzo polski napastnik rozbudza wyobraźnię. Według wyliczeń dziennikarzy, przy zachowaniu obecnej średniej goli na mecz, sezon skończy z 61 trafieniami. To raczej nierealne, ale czy dla Lewandowskiego rzeczy nierealne w ogóle istnieją? Dla RL9 celem może być co innego - pobicie rekordu liczby goli w pojedynczym sezonie Bundesligi. Ten należy obecnie do legendarnego Gerda Muellera i wynosi 40 trafień.



Szansa na kolejne trafienia już w sobotę, kiedy mistrzowie Niemiec zagrają na boisku beniaminka z Paderborn.