Robert Lewandowski to klasa sama w sobie. Kapitan reprezentacji Polski pewnie wykorzystał rzut karny i w 84. minucie dał Bayernowi Monachium prowadzenie 5:4 w ćwierćfinale Pucharu Niemiec z Heidenheim.

Tym razem Robert Glatzel wykorzytał rzut karny i doprowadził do remisu 4:4 w ćwierćfinale Pucharu Niemiec między Heidenheim a Bayernem Monachium.

Robert Glatzel w 74. minucie zmniejszył prowadzenie Bayernu Monachium do 4:3 w ćwierćfinale z Heidenheim.

Robert-Nesta Glatzel strzałem głową w 26. minucie doprowadził do remisu 1:1 w meczu ćwierćfinałowym Pucharu Niemiec z Bayernem Monachium. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Robert-Nesta Glatzel doprowadza do remisu

W ostatniej kolejce ligowej Bayern tylko zremisował na wyjeździe z Freiburgiem (1:1) i stracił prowadzenie w tabeli na rzecz Borussii Dortmund. W najbliższą sobotę obie ekipy zmierzą się w Bundeslidze i niewykluczone, że będzie to mecz, który przesądzi o mistrzostwie Niemiec. Jednak najpierw zawodnicy Niko Kovaca musieli skoncentrować się na środowym starciu z Heidenheim w DFB Pokal, co nie do końca im wyszło.

Kartka i błędy

Goście wyszli na boisko bez przesadnego respektu dla utytułowanych rywali i od początku grali jak równy z równym. Jednak to Bawarczycy pierwsi strzelili gola. Była 12. minuta, gdy Joshua Kimmich dośrodkował z rzutu rożnego, a Leon Goretzka uderzeniem głową pokonał golkipera. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dobrą grę Bayernu. Później zespół z Allianz Areny oddał inicjatywę i zaczął popełniać błędy, które były tragiczne w skutkach.

Czerwona kartka dla Niklasa Suele i poprzeczka Heidenheim

Zaczęło się od czerwonej kartki dla Nilklasa Suelego. Niemiec wyleciał z boiska już w 13. minucie – tuż przed polem karnym bezsensownie interweniował wślizgiem, a sędzia w pełni zasłużenie ukarał go czerwonym kartonikiem. Od tego momentu Bawarczycy kompletnie się pogubili, co goście wykorzystali z zimną krwią. James Rodriguez stracił piłkę w środku pola, a Marc Schnatterer popisał się świetnym dośrodkowaniem z prawej strony, które na gola zamienił Robert Glatzel.

Robert-Nesta Glatzel doprowadza do remisu

Natomiast w 39. minucie prowadzenie Heidenheim zapewnił sam Schnatterer. Tym razem błąd w defensywie popełnił Rafinha, a Niemiec oddał pewny strzał obok bezradnego Svena Ulreicha.

Marc Schnatterer dał Heidenheim prowadzenie

"Lewy" na ratunek

Kovac zdał sobie sprawę, że musi coś zmienić i od początku drugiej połowy wystawił Lewandowskiego. Polak był lekko przeziębiony i dlatego zaczął mecz na ławce. W spotkaniu z Freiburgiem to właśnie on strzelił jedynego gola dla swojego zespołu.

"Lewy" szybko zaznaczył swoją obecność na boisku - sprytnie dograł głową do będącego przed bramką Thomasa Muellera, a ten uderzeniem z bliskiej odległości doprowadził do wyrównania.

Thomas Mueller daje remis Bayernowi

Na tym nie koniec. Chwilę później w głównej roli wystąpił już Lewandowski – Mueller odwdzięczył się Polakowi przytomnym podaniem, a ten nie zmarnował szansy. Co więcej Bawarczycy podwyższyli na 4:2 w 65. minucie – tym razem do siatki trafił Serge Gnabry.

Wydawało się, że Bayern przejął kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami. Jednak najwyraźniej gospodarze poczuli się zbyt pewnie, bo wróciły grzechy z pierwszej połowy. Wykorzystał je Glatzel – najpierw po dwójkowej akcji oddał skuteczny strzał na dalszy słupek, a w 77. minucie pewnie wykorzystał rzut karny.

Ostatnie słowo należało jednak do Lewandowskiego. To Polak w swoim stylu uderzył z jedenastu metrów – karny słusznie został podyktowany za zagranie ręką w szesnastce.

Bayern już w pełni może się skoncentrować na meczu z Borussią.