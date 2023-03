Lewandowski w obszernym wywiadzie. "Nie było łatwo"

Chciał koszulkę Messiego, dostał figę z makiem. "Szukałem go" Jamal Musiala po... czytaj dalej » Barcelona jest liderem La Liga, a w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla wygrała na wyjeździe z Realem Madryt i ma duże szanse na awans. To właśnie mistrzostwo Hiszpanii i krajowy puchar są głównymi celami zespołu prowadzonego przez Xaviego Hernandeza.

- Musimy wierzyć, że wszystko jest możliwe, ale to nadal za wcześnie, żeby myśleć o wywalczeniu dwóch trofeów. W lidze zajmujemy dobre miejsce, jednak zostało do rozegrania wiele meczów i powinniśmy pokazać, że stać nas na lepsze występy niż w spotkaniach zakończonych wygraną 1:0 – powiedział Lewandowski.

Za dużo błędów w Lidze Mistrzów

Choć na krajowym podwórku Barcelona nie zanotowała większych potknięć, to już w Lidze Mistrzów zawiodła i odpadała po fazie grupowej.

- W pierwszej części sezonu pięć lub sześć kontuzji sprawiło, że było nam trudniej. Mamy bardzo młody skład i każdy musiał sobie poradzić z tym doświadczeniem. Nie było łatwo, zwłaszcza w Lidze Mistrzów, gdzie małe błędy kosztują bardzo dużo. Jeśli celujesz w wygraną, to nie wolno ich popełniać. Walczyliśmy do końca, ale być może było już za późno – wyjaśnił.

Później przyszło pożegnanie z europejskimi pucharami, gdy Duma Katalonii odpadła z Ligi Europy po dwumeczu z Manchesterem United w 1/16 finału. – To były wyrównane spotkania. W Manchesterze mogliśmy zremisować, ale rywale zaatakowali i przycisnęli – dodał.

Źródło: Getty Images Barcelona przegrała na Old Trafford z Manchesterem

"Nie można zawieszać im zbyt wysoko poprzeczki"

Poruszono również kwestię gry Barcelony, która w ostatnich tygodniach nie prezentowała się efektownie, ale bardzo solidnie w obronie i efektywnie.

- Wiem, że ze względu na DNA Barcelony zawsze powinniśmy grać z polotem, ale trzeba także zrozumieć, że futbol się zmienia. Dla przykładu, styl gry sprzed dziesięciu lat niekoniecznie działałby teraz. Musimy się przystosować i uczyć, znaleźć idealne rozwiązanie na teraz, biorąc pod uwagę piłkarzy, których mamy i to, jak zmieniła się sama gra – tłumaczy.

- Mamy młodych zawodników o ogromnym potencjale i już doświadczonych. W tym wieku ważne są minuty spędzane na murawie, choć zawsze chcą więcej. Pamiętam, że kiedy byłem młody, to weterani służyli radą i zrozumiałem, że ich wskazówki pomogły mi wydobyć więcej z mojej gry – podkreślił.

- Zachowanie odpowiednich proporcji między młodymi piłkarzami i tymi doświadczonymi, jest bardzo ważne, a my to mamy. Nie można jednak od początku zawieszać im zbyt wysoko poprzeczki, bo w dalszej perspektywie, może to przynieść negatywny skutek – dodał.



Czy Lewandowski podpisze nowy kontrakt z aktualnym pracodawcą? Obecny wygasa w czerwcu 2026 roku, gdy będzie miał 37 lat.

- Teraz o tym nie myślę, ale wiem, że mogę grać na wysokim poziomie jeszcze przez kilka lat. Ile? Zobaczymy. Na pewno nie rok lub dwa, a więcej. Byłoby fajnie, gdyby ta przygoda trwała tak długo, jak to możliwe. Zawsze będę dawał z siebie wszystko. Odkąd tu jestem, rozumiem już, co oznacza "Mes que un club" ("Więcej niż klub"), bo dopiero od środka widać jak wszystko funkcjonuje, jaką pracę wykonują wszyscy ludzie – zaznaczył.

W najbliższej kolejce ligowej Barcelona zmierzy się 12 marca na wyjeździe z Athletikiem Bilbao. Nie wiadomo czy polski napastnik znajdzie się w kadrze na to spotkanie, albowiem pod koniec lutego doznał urazu mięśnia dwugłowego lewego uda w meczu z Almerią. Według ostatnich doniesień "Lewy" jest już gotowy do gry w pełnym wymiarze czasowym, ale ostateczna decyzja należy do trenera. Xavi może wziąć pod uwagę, że snajper był mocno eksploatowany odkąd wznowiono rozgrywki po mundialu i da mu odpocząć.