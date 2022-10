Były kolega z Bayernu bezlitosny. Lewandowski mocno ucierpiał

RELACJA Z MECZU REAL MADRYT - FC BARCELONA

Lewandowski rozpracowany. Real za mocny dla Barcelony Robert... czytaj dalej » Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania Lewandowski i Alaba serdecznie się przywitali. Nic dziwnego, albowiem występowali razem w stolicy Bawarii przez siedem sezonów. Polski napastnik zamienił również kilka słów z Tonim Kroosem, którego także pamięta ze wspólnych spotkań w barwach Bayernu.

Jednak po pierwszym gwizdku nie było już miejsca na sentymenty.

Oberwał pięścią

Polak najdobitniej przekonał się o tym w 28. minucie. To wówczas, przy stanie 1:0 dla Realu Madryt, starł się z Alabą. Reprezentant Austrii prawdopodobnie nie widział naszego snajpera, który pojawił się za nim w momencie, gdy Alaba skakał do piłki. W efekcie Lewandowski oberwał pięścią w twarz i przez chwilę nie podnosił się z murawy. Do zdarzenia doszło tuż przed polem karnym.

Źródło: Getty Images Alaba trafił Lewandowskiego pięścią

Sędzia Jose Maria Sanchez Martinez nie dopatrzył się faulu, choć na chwilę przerwał spotkanie. Zdaniem katalońskiego "Sportu" decyzję arbitra należy uznać za "kontrowersyjną" i mógł pokazać obrońcy przynajmniej żółtą kartkę.

Źródło: Getty Images Polak ucierpiał, sędzia na chwilę przerwał mecz

Innego zdania był były piłkarz Real Madryt Guti, który komentował mecz dla hiszpańskiej telewizji. On stwierdził, że sędzia postąpił słusznie, gdyż Polak był "daleko od piłki" i nie miał szans, by ją przejąć.

Źródło: Getty Images Alaba przeprosił Lewandowskiego

Ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną Królewskich 3:1. Lewandowski zakończył mecz bez gola, a Real awansował na pierwsze miejsce w tabeli kosztem Barcelony.

Real Madryt - FC Barcelona 3:1 (2:0)

Bramki: Benzema (12), Valverde (35), Rodrygo (90+2) - Torres (83)