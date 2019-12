"Trafia, trafia, trafia". Niemcy zachwyceni Lewandowskim

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPOTRS w player.pl

W ostatnich tygodniach monachijczycy cierpieli. I co w tym sezonie zupełnie się nie zdarzało, cierpiał też Lewandowski. Po 16 golach w 11 ligowych meczach napastnik niespodziewanie się zaciął. Bez trafień Polaka Bayern się pogubił i przegrał dwa razy z rzędu. W sobotę i kapitan reprezentacji Polski, i cała drużyna postarali się, żeby tamte wyniki poszły w niepamięć.

W doborowym towarzystwie

Popis Bayernu. Lewandowski awansował w klasyfikacji wszech czasów Spektakl w... czytaj dalej » "Mała posucha to już przeszłość. W sobotę strzelił gole numer 17 i 18 w tym sezonie" - podsumowuje występ Lewandowskiego na swojej stronie monachijska gazeta "Abendzeitung", wystawiając mu bardzo dobrą notę 2 (w Niemczech im niższa, tym lepsza). Od Polaka na lepszą (1+) zasłużył tylko Philippe Coutinho, ale inaczej być nie mogło, bo Brazylijczyk do hat-tricka dołożył dwie asysty.

Mimo że to Coutinho był bezapelacyjnym bohaterem spotkania na Allianz Arenie, to Lewandowskiego w niemieckiej prasie też jest mnóstwo. A to wszystko przez historyczny wymiar jego występu. Polak ma już 220 goli w Bundeslidze, a to pozwoliło dogonić mającego status absolutnej legendy Juppa Heynckesa i wskoczyć na trzecie miejsce w tabeli wszech czasów.

"Robert Lewandowski trafia, trafia, trafia" - pisze o wyczynie Polaka "Kicker", zestawiając jego zdjęcie z Klausem Fischerem i Gerdem Muellerem, jedynymi, którzy są od niego skuteczniejsi.

Najskuteczniejszy w karierze

Najskuteczniejszy w karierze

I jeszcze jedno. Kapitan Biało-Czerwonych uzbierał już 53 gole w 2019 roku, a to wyrównanie rekordu jego kariery z 2017 roku. Szansa na jego poprawienie jest ogromna, bo Bayern przed Nowym Rokiem zagra jeszcze dwa ligowe spotkanie.

Jak doda się do tego, że Lewandowski jest najlepszym obecnie strzelcem w trwającym sezonie Bundesligi (18 goli) oraz Ligi Mistrzów (10), to na jego wyczyny brakuje po prostu słów.