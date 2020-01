"Pracuj dalej". Lewandowski szlifuje formę na boisku

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

14.12.2019 l Dwa kapitalne podania w pole karne i dwa gole Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik Bayernu w wielkim stylu wrócił do zdobywania bramek, a jego Bayern zabawił się w Monachium z Werderem Brema, pokonując rywali aż 6:1.

Polski napastnik nie pojechał z drużyną Bayernu na zgrupowanie do Kataru. Został w Monachium i na razie ćwiczy indywidualnie. W piątek monachijski klub opublikował w mediach społecznościowych krótkie wideo z zajęć, na których Lewandowski wykonywał ćwiczenia z piłką.



"Pracuje dalej, Lewy" - napisano w poście.



Keep on working, @lewy_official#FCBayern#MiaSanMiapic.twitter.com/njphMfsVSr — FC Bayern English (@FCBayernEN) January 10, 2020





"Lewandowski to absolutny profesjonalista"

Dzień wcześniej Bayern również pokazał zdjęcia z treningu na murawie z udziałem Lewandowskiego.



Look who's back on the pitch @lewy_official#packmas#MiaSanMiapic.twitter.com/dF4hEgFTgu — FC Bayern English (@FCBayernEN) January 9, 2020





Wcześniej, 7 stycznia, klub poinformował o zajęciach zawodnika na bieżni.