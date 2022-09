Tylko dwóch zawodników ma od "Lewego" więcej hat-tricków w Lidze Mistrzów

Barcelona - Viktoria Pilzno: tak relacjonowaliśmy mecz w eurosport.pl>>>

Lewandowski hat-trickiem zaczarował Camp Nou. Efektowne zwycięstwo Barcelony w Lidze Mistrzów Robert... czytaj dalej » Lewandowski od lat zapisuje przepiękną kartę w historii Ligi Mistrzów. Jak natchniony strzelał już w tych rozgrywkach dla Borussii Dortmund i Bayernu Monachium, z którym w 2020 roku podniósł trofeum, a teraz przyszedł czas na Barcelonę.

W środowym debiucie przeciwko Viktorii Pilzno znów to jego gwiazda lśniła najjaśniej. Strzelił trzy gole, każdy niezwykłej urody. W poprzednich klubachna pierwsze trafienie w Lidze Mistrzów musiał czekać dłużej.

Ostatecznie skompletował hat-tricka, czyli zrobił coś, co kocha. Wcześniej w Lidze Mistrzów dokonywał tego pięciokrotnie - raz dla BVB (pamiętne cztery gole przeciwko Realowi Madryt) oraz czterokrotnie w koszulce Bayernu.

Środowy hat-trick oznacza, że został właśnie pierwszym graczem w historii Ligi Mistrzów, który strzelał co najmniej trzy gole w jednym meczu dla trzech różnych klubów.

Łącznie sześć hat-tricków daje mu trzecie miejsce w tym zestawieniu. Więcej - po osiem - uzbierali tylko Leo Messi i Cristiano Ronaldo.

Ta sama dwójka - i tylko ona - wyprzedza Polaka pod względem łącznej liczby goli strzelonych w LM. Argentyńczyk trafiał 125 razy, a Portugalczyk 140. Na koncie Lewandowskiego na ten moment jest 89 bramek.

Szansa na kolejne już we wtorek, kiedy wybierze się z Barceloną do Monachium na mecz z Bayernem.