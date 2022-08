Lewandowski jak wielki poprzednik. Pierwsze małe dzieło sztuki w barwach Barcelony

Trzy mecze, cztery bramki, jedna asysta - "Lewy" już w pełni pokazuje, w jakim celu został na Camp Nou sprowadzony. W ostatnią niedzielę sierpnia ten właśnie stadion po raz pierwszy podbił już w koszulce Barcy.

Po premierowym trafieniu w nowym klubie przed własną publicznością, którym otworzył wynik spotkania z Valladolid, były snajper Bayernu czekał na swoją kolejną okazję. Gdy ją wreszcie otrzymał, wykorzystał bez pudła.

W 65. minucie po prostopadłym zagraniu Ousmane'a Dembele wygrał pojedynek o piłkę i w wysublimowany, elegancki i też trochę ekwilibrystyczny sposób skierował ją do bramki po efektownym uderzeniu piętą.

"Na kolejnego gola trzeba było czekać aż do 65. minuty, kiedy to Lewandowski zaliczył kapitalną bramkę, którą zdobył, będąc lekko odchylonym" - relacjonowała "Marca".

"Pięć minut po godzinie gry Lewandowski, wyprowadzając w pole obronę gości, zdobył trzecią bramkę. Sędzia oceni, czy nie było tam decydującego udziału defensora, ale ruch i wyobraźnia Polaka to znów zagranie zarezerwowane tylko dla wybranych" - rozpływał się "AS".

"Polak, świadomy odrobiny szczęścia, celebrował bramkę z powściągliwością, mimo że kibice bez pomocy telewizyjnych powtórek byli w zachwycie nad swoim nowym idolem" - to z kolei pomeczowa relacja "Mundo Deportivo".

Oglądasz Wideo: CANAL+ Premium Dwa gole Roberta Lewandowskiego z Realem Valladolid

Już to kiedyś widzieli

Warto też odnotować, że gol ten jako żywo mógł przypominać pamiętne trafienie, którego świadkami byli kibice na tym samym stadionie.

Na równie niekonwencjonalny, wymagający absolutnie najwyższej techniki użytkowej strzał zdecydował się w grudniu 2019 roku, w meczu przeciwko Mallorce, Luis Suarez.

Luis Suarez is up for the Puskas Award for his goal against Mallorca.



This is why (@FCBarcelona) pic.twitter.com/BmFyUzoatw — B/R Football (@brfootball) December 11, 2020





Urugwajczyk był jednym z najwybitniejszych strzelców Barcelony w jej współczesnej historii. Klub opuścił z szeregiem trofeów oraz 198 bramkami w 283 występach. Przed Robertem nie lada wyzwanie, aby "Luisito" dorównać, choć, jak pokazał niedzielny mecz, na pozycji straconej nie stoi.