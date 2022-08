Lewandowski nie zapomina o Bundeslidze. "Przywiózł ze sobą logotyp"

Mowa o pierwszym trafieniu kapitana reprezentacji Polski z beniaminkiem, gdy w 24. minucie w ekwilibrystyczny sposób "zamknął" akcję po dośrodkowaniu Raphinhi. Patrząc na powtórki tego uderzenia i styl, w jakim to zrobił, na myśl od razu przychodzi... logotyp Bundesligi.

"Już wiem, dlaczego Bundesliga ma ten logotyp"

Internauci natychmiast to zauważyli i jeszcze w trakcie meczu dzielili się opiniami w mediach społecznościowych, zestawiając dwa zdjęcia - z doskonałym wyskokiem Polaka i wizytówką niemieckich rozgrywek.



lewandowski brings bundesliga logo to Laliga pic.twitter.com/RAAEVeH8xz — Ikenna (@i_kenna20) August 29, 2022



"Lewandowski próbuje odtworzyć logotyp Bundesligi w La Liga" - napisał na Twitterze jeden z internautów. Podobnych komentarzy jest mnóstwo. "Lewandowski przywiózł ze sobą do Barcelony logotyp Bundesligi", "Teraz już wiem, dlaczego Bundesliga ma ten logotyp. Lewandowski był właścicielem!", "Mrugnął do Bayernu" - można przeczytać.



Guiño al Bayern. pic.twitter.com/S3z111QexU — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) August 28, 2022





Lewandowski z rekordem. Hiszpania czekała długie lata na taki wyczyn Robert... czytaj dalej » Warto podkreślić, że RL9 już podczas występów w Monachium nie raz pokazywał, że jest dosłownie żywą reklamą Bundesligi. W listopadzie 2019 roku w meczu z Borussią Dortmund zachwycił wspaniałym przyjęciem i kontrolą piłki."Lewandowski zrobił sobie logotyp Bundesligi" - w takim tonie pisali kibice.

Kilka miesięcy później po spotkaniu z VfL Wolfsburg Bayern zaproponował w mediach społecznościowych zmianę logotypu rozgrywek Bundesligi.Motywem przewodnim okazało się zdjęcie, na którym "Lewy" dogrywa piłkę w polu karnym rywali. A jego sylwetkę, efektowną, bo w powietrzu, umieścili w nowej wersji logotypu.

A może jak Cruyff?

Zachwyceni niedzielnym golem są także hiszpańscy dziennikarze. Dziennik "Mundo Deportivo" nazwał byłego napastnika Bayernu "latającym Polakiem", a gola porównał do trafienia legendarnego Johana Cruyffa z meczu przeciwko Atletico w 1973 roku. Podobieństwo zauważyli także niektórzy internauci.



Gol de Lewandowski a los Johan Cruyff. pic.twitter.com/M52fzdGZV9 — Futbol Total (@Futboltotal1899) August 28, 2022

Kapitana Biało-Czerwonych pochwalił po niedzielnym meczu syn nieżyjącego od sześciu lat Holendra Jordi Cruyff. - Tracimy czas, mówiąc jakim zawodnikiem jest Robert. To łowca goli, a oprócz tego wymaga wiele od siebie, a także od kolegów. Przy wyniku 3:0 wciąż zachęcał do pressingu. Jest piłkarzem, który chce, by wszyscy w klubie dążyli do perfekcji - powiedział w rozmowie z Barca TV dyrektor ds. skautingu międzynarodowego.

W starciu z beniaminkiem Polak dwa razy cieszył się z gola. W drugiej połowie popisał się technicznym uderzeniem piętą, po którym piłka znalazła drogę do siatki obok zaskoczonego obrońcy i bramkarza gości. Barcelona wygrała 4:0 i ma siedem punktów, a Lewandowski cztery gole po trzech kolejkach.