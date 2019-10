Głowa nie od parady. Jak tak strzela Lewandowski, to musi być gol

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Lewandowski z kolejnym rekordem. Bayern stracił punkty w doliczonym czasie Bayern Monachium... czytaj dalej » Lewandowski zdobył bramkę na 1:1 w 14. minucie po akcji stworzonej przez Javiego Martineza i Serge'a Gnabry'ego. Hiszpański pomocnik dalekim podaniem znalazł na prawej stronie skrzydłowego Bayernu, który dośrodkował w pole karne.

Idealny ruch

Lewandowski w walce o powietrzną piłkę zdominował 23-letniego środkowego obrońcę Tina Jedvaja i strzałem głową pokonał Tomasa Kubeka. Chorwacki defensor wiedział, z kim ma do czynienia, ale przy próbie zatrzymania Polaka ewidentnie zagapił się. Inna sprawa, że kapitan reprezentacji Polski doskonale pokazał się koledze do podania i nabiegł na piłkę.

Było to już dwunaste trafienie Lewandowskiego w tym sezonie ligowym. Natomiast, licząc wszystkie gole w klubie i kadrze, 31-letni napastnik ma łącznie 20 trafień. Co ciekawe, w poprzedniej kolejce Lewandowski zdobył bramkę także po strzale głową. Przed ósmą kolejką oficjalne konto Bundesligi na Twitterze zwracało uwagę, jak znakomicie w powietrzu gra "Lewy". Jego umiejętności porównano do znakomitego przed laty pod tym względem Miroslava Klosego.



Two strikers who know how to use their heads



Miroslav Klose x @lewy_officialpic.twitter.com/cjsUm2Mo7q — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 17, 2019





Kontakt z czołówką

Ostatecznie Bayern z Augsburgiem niespodziewanie zremisował 2:2. Podopieczni trenera Niko Kovacia nie stracili jednak dystansu do lidera. Prowadząca w tabeli Borussia Moenchengladbach przegrała bowiem na wyjeździe z Borussią Dortmund 0:1, dzięki czemu strata trzeciego Bayernu do pierwszego miejsca wynosi tylko jeden punkt.

W najbliższy wtorek monachijczycy grają w Pireusie z Olympiakosem w kolejnym grupowym meczu Ligi Mistrzów, a w przyszłą sobotę podejmuje beniaminka z Unionu Berlin, w którego bramce stoi Rafał Gikiewicz.

Wyniki 8. kolejki:

Borussia Dortmund - Borussia M'Gladbach 0:1

Augsburg - Bayern 2:2

Werder Brema - Hertha Berlin 1:1

Fortuna Duesseldorf - FSV Mainz 1:0

RB Lipsk - VfL Wolfsburg 1:1

Union Berlin - Freiburg 2:0

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 3:0

w niedzielę:

FC Koeln - SC Paderborn

Hoffenheim - Schalke