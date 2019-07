Gol Lewandowskiego nie pomógł. Bayern przegrał z Arsenalem

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

USA, Singapur, Chiny, Anglia, Szwecja czy Walia - mecze International Champions Cup rozrzucone są po całym świecie. Do przedsezonowego turnieju zostały zaproszone - jak co roku - największe kluby europejskie (m.in. Real Madryt, Juventus Turyn czy Tottenham).



Lewandowski domaga się wzmocnień. "Bayern nie dokonał dużego transferu od dwóch lat" - Potrzebujemy... czytaj dalej » Arsenal i Bayern wystąpiły w kalifornijskim Carson. Na stadionie, gdzie na co dzień występuje ekipa Los Angeles Galaxy, pierwszy gol padł w 49. minucie. Pierre-Emerick Aubameyang dośrodkował z prawej strony, piłkę próbował zatrzymać Louis Poznanski, ale obrońca monachijczyków skierował ją do własnej bramki.

Głośno o Lewandowskim

Wyrównał - w minucie 71. - Lewandowski, wykorzystując wrzutkę Serge Gnabry'ego. O polskim napastniku zrobiło się głośno, gdy na konferencji prasowej, promującej tournee Bayernu po USA, oświadczył, że zespół potrzebuje nowych piłkarzy. Przypomniał, że klub nie dokonał wielkiego transferu od dwóch lat.



Zwycięskiego gola dla Arsenalu tuż przed końcem wbił rezerwowy Edward Nketiah, który wykończył składną akcję drużyny. 20-letni Anglik był jednym z ośmiu zawodników wprowadzonych po przerwie przez Unaia Emery'ego.



Szkoleniowiec mistrzów Niemiec Niko Kovac dokonał aż jedenastu zmian, m.in. wpuścił Lewandowskiego, który pojawił się na murawie w 46. minucie.



21 lipca Bayern zagra w Houston z Realem Madryt. Tego samego dnia Arsenal w Charlotte zmierzy się z Fiorentiną.