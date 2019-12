Zimna krew Lewandowskiego. Dwa kapitalne podania, dwa gole

17.08 | Najpierw strzał wślizgiem, potem z rzutu karnego - w ten sposób Robert Lewandowski zainaugurował nowy sezon Bundesligi. O ile gole z jedenastu metrów są czymś powszechnym u Polaka, to niecodziennie ogląda się w jego wykonaniu takie rajdy, jak przy pierwszym trafieniu z Herthą Berlin.

24.08 | To się nazywa start sezonu. Był dublet, jest hat-trick. Robert Lewandowski jest w wybornej formie. W sobotę strzelał w Gelsenkirchen, a jego Bayern wygrał 3:0.

Robert Lewandowski z dziesiątym w tym sezonie trafieniem w Bundeslidze. Polak trafił sobotę w meczu z Paderbornem (3:2). Zanim trafił do siatki, w pierwszej połowy zdążył zaliczyć fatalne pudło.

14.12.2019 l Dwa kapitalne podania w pole karne i dwa gole Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik Bayernu w wielkim stylu wrócił do zdobywania bramek, a jego Bayern zabawił się w Monachium z Werderem Brema, pokonując rywali aż 6:1.

"Trafia, trafia, trafia". Niemcy zachwyceni Lewandowskim Robert... czytaj dalej » Trzy ligowe mecze bez trafienia to dla kapitana reprezentacji Polski zbyt wiele. W sobotę 31-letni napastnik fantastycznie współpracował z kolegami, czego efektem są dwa gole.

Piękne asysty Coutinho i Muellera

Po raz pierwszy sobotniego popołudnia Lewandowski cieszył się w doliczonym czasie pierwszej połowy. Właśnie wtedy idealnie ruszył do prostopadłego podania Philippe Coutinho i z ostrego kąta pokonał Jiriego Pavlenkę strzałem lewą nogą. Był to gol na 2:1, który mocno uspokoił sytuację, bo to goście z Bremy prowadzili 1:0.

Swój dorobek Lewandowski podwoił po zmianie stron. I było to trafienie, jakich strzelił w ostatnim czasie mnóstwo. Najpierw było cofnięcie się przed pole karne, przyjęcie, zgranie do Thomasa Muellera i sprint pod bramkę. Niemiec doskonale wiedział, gdzie ma zagrać, a Polak z zimną krwią trafił do siatki.

Lewandowski ma na koncie kolejny świetny występ, ale show tym razem skradł mu Coutinho. Brazylijczyk przeszedł w sobotę samego siebie, ustrzelił hat-tricka i dorzucił dwie asysty.

