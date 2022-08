"Jego obecność to błogosławieństwo". Xavi zachwycony Lewandowskim

Lewandowski zdobył trzecią i czwartą bramkę na hiszpańskich boiskach w trzecim występie. Najpierw w ekwilibrystyczny sposób "zamknął" akcję po dośrodkowaniu Brazylijczyka Raphinhi, a następnie - już w drugiej połowie - popisał się technicznym uderzeniem piętą, po którym piłka znalazła drogę do siatki obok zaskoczonego obrońcy i bramkarza gości.

Xavi o Lewandowskim: jego obecność to błogosławieństwo

- Widać po nim wielką boiskową dojrzałość. Wie, kiedy się pojawić, wie, kiedy pomóc koledze, potrafi też zrobić miejsce na boisku partnerom. Z jednej strony jest spektakularny w zdobywaniu bramek, a z drugiej bardzo pokorny, pracowity, grający dla drużyny. Jego obecność w składzie to dla nas błogosławieństwo - tłumaczył Xavi.



Lewandowski z rekordem. Hiszpania czekała długie lata na taki wyczyn Robert... czytaj dalej » Jak dodał, po Polaku widać, że dobrze czuje się w zespole i jest szczęśliwy grając dla Barcelony.



- Gole to nie wszystko. Doceniam jego pracę na boisku, świetnie zaczyna pressing, cofa się, by pomóc. Ma apetyt na wygrywanie, robi różnicę nie tylko dzięki bramkom. Cudownie mieć go w zespole - dodał 42-letni szkoleniowiec.



Jego zdaniem Lewandowski świetnie wywiązuje się z roli lidera.



- To urodzony, naturalny lider i wzór dla całej drużyny. Dzieli się swoimi obserwacjami ze sztabem, z młodszymi kolegami, podpowiada, co możemy poprawić - wspomniał.



Xavi ocenił, że po słabej inauguracji i bezbramkowym remisie z Rayo Vallecano takie spotkanie na Camp Nou jak z Valladolid było drużynie bardzo potrzebne.



- To był kompletny mecz z naszej strony, dominowaliśmy, byliśmy pewni siebie i dużo lepsi. Drużyna potrzebowała takiego wyniku i takiego występu. Szybko strzeliliśmy pierwszą bramkę i zyskaliśmy zaufanie. Graliśmy spokojniej, więcej rzeczy nam się udawało. Ale tak, jak mecz z Rayo nie był kompletną klapą, tak i dziś jestem daleki od wielkiej euforii. Do perfekcji jeszcze trochę brakuje, wiele rzeczy musimy poprawić - podsumował trener Barcy.

Barcelona z dorobkiem siedmiu punktów zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Liga, Lewandowski z czterema golami jest współliderem klasyfikacji strzelców.