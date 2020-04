Narzeczona się popłakała, Tusk malował nowy "Hołd Pruski". Tak zachwycić potrafi tylko Lewandowski

Niemieckie media poinformowały, że Robert Lewandowski zostanie w Bayernie Monachium na kolejne dwa lata. Polski napastnik w wywiadzie z Eurosportem odniósł się do tych spekulacji.

Lewandowski: we Włoszech zobaczyli, że Polak jest rzetelny

- Cały czas czuję radość do piłki nożnej. Nie czuję się na 31 lat. Dałbym sobie parę mniej – powiedział w wywiadzie z Krzysztofem Srogoszem as reprezentacji Polski i Bayernu Robert Lewandowski.

Wspaniała gra Roberta Lewandowskiego dostarczyła niesłychanych emocji i wielu wzruszeń jego narzeczonej Annie Stachurskiej. Pierwsza kibicka polskiego napastnika po trzeciej bramce ukochanego nie wytrzymała i się popłakała. Anna Stachurska przyznała, że Robert Lewandowski jest niezwykle skromnym człowiekiem. - Po meczu wrócił, zjadł kolację, porozmawiał z przyjaciółmi, to wszystko - powiedziała wybranka serca polskiego piłkarza.

Sezon 2012/13 był dla "Lewego" trzecim w Niemczech i Borussii Dortmund. Dwa wcześniej zakończyły się doskonale - BVB przełamała hegemonię Bayernu, sięgnęła po kolejne tytuły mistrzowskie, a sam Polak ugruntował pozycję wśród czołowych ligowych strzelców.

Przywitał się z wielką piłką

Wyborny czas z Juergenem Kloppem za sterami udało się też wykorzystać w Europie. Po dramatycznym boju z Malagą w ćwierćfinale tamtej edycji, los skojarzył Borussię z Realem. Wydawało się, że dortmundczycy stoją na straconej pozycji, ale właśnie wtedy przyszedł pierwszy z wielkich, wręcz historycznych, wieczorów Polaka.

Zaczęło się błyskawicznie. Lewandowski wprowadził stadion Signal Iduna Park w euforię już w ósmej minucie. Na tego gola odpowiedź znalazł jeszcze Cristiano Ronaldo, ale prawdziwe polskie show zaczęło się po przerwie. Między 50., a 66. minutą RL9 dołożył trzy kolejne trafienia i rzucił Królewskich na kolana. BVB wygrała 4:1 i była jedną nogą w finale.







#OTD in 2013, @lewy_official scored goals against Real Madrid #UCLpic.twitter.com/9sCH8rjmx9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 24 kwietnia 2019





"Szaleństwo, cud, nokaut"

Dzień po wielkim meczu gościem programu "Wstajesz i wiesz" w TVN24 była ówczesna narzeczona Lewandowskiego Anna Stachurska. - Czy żyje pani? Bo ja potrzebowałam respiratora - wspominała rozmowę z przyszłą teściową.

Zresztą to szaleństwo ogarnęło wtedy nie tylko świat polskiej piłki. Ówczesny premier Donald Tusk malował w mediach społecznościowych nowy "Hołd Pruski", Lewandowskiego stawiając w roli króla Zygmunta I.

25 kwietnia 2013 roku niemieckie media pisały o czystym szaleństwie, a internauci o "cudzie" i "nokaucie".

Finał przegrany z Bayernem

W rewanżu Królewscy się podnieśli, ale zwycięstwo 2:0 nic im nie dało. Lewandowski, ale też Jakub Błaszczykowski i Łukasz Piszczek, mieli wymarzony finał Champions League. W nim lepszy okazał się Bayern, do którego "Lewy" trafił po zakończeniu kolejnego sezonu.

To właśnie po tamtym meczu rozpoczęła się trwająca przez lata saga dotycząca transferu Polaka do Realu. W międzyczasie Królewscy czterokrotnie wygrali Ligę Mistrzów, a Lewandowski zapracował na status absolutnej gwiazdy w Bayernie. Ale do finału Champions League już nigdy nie dotarł.