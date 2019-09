Robert "200" Lewandowski. Strzelił jubileuszowego gola dla Bayernu

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

W 1. kolejce fazy grupowej mistrzowie Niemiec podejmowali Crvenę Zvevdę Belgrad, co dla 31-latka było wyborną okazją do podtrzymania strzeleckiej passy. Lewandowski w pięciu oficjalnych meczach Bayernu w tym sezonie trafiał już dziewięciokrotnie, a w środę tę imponującą statystykę tylko wyśrubował. Choć trzeba przyznać, że piłka długo nie chciała go słuchać.

Mocny start Bayernu w Lidze Mistrzów. Lewandowski z 54. golem Ataki od początku... czytaj dalej » Polak trafił do siatki byłego gracza Korony Kielce Milana Borjana w 80. minucie. Nieco przypadkowo, bo chwilę wcześniej chciał dogrywać do lepiej ustawionego Serge'a Gnabry'ego. Futbolówka do Niemca nie dotarła, ale RL9 był na tyle zdeterminowany, że wygrał walkę bark w bark z obrońcą i z kilku metrów wepchnął piłkę do bramki.

Wcześniej Lewandowski próbował siedmiokrotnie, ale brakowało mu precyzji lub na wysokości zadania stawał Borjan.

0,8 gola na mecz

Ostatecznie napastnik zszedł z murawy stadionu w Monachium z poczuciem dobrze wykonanego obowiązku i pięknym jubileuszem - w środę już po raz 200. w karierze świętował trafienie dla Bayernu. Do osiągnięcia tej liczby potrzebował zaledwie 249 meczów, co daje mu imponującą średnią 0,8 gola na mecz. Gdy dodamy do tego 47 asyst okazuje się, że Lewandowski uczestniczy w akcji bramkowej monachijczyków w niemal każdym spotkaniu.

Lewandowski po transferze z Borussii Dortmund zadebiutował w Bayernie 17 sierpnia 2014 roku. Pierwsze trafienie zanotował niespełna dwa tygodnie później, kiedy w drugiej kolejce tamtej edycji Bundesligi trafił do siatki Schalke.

Później ligowych trafień było jeszcze 134, a dorzucił też 24 bramki w Pucharze i cztery w Superpucharze Niemiec. Do wszystkiego dodać trzeba 37 goli, jakie strzelił w elitarnej Lidze Mistrzów.

Swój jubileusz uczcił, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie z meczu z Crveną. Opis jest bardzo prosty, to po prostu "200".



Wyświetl ten post na Instagramie. @fcbayern Post udostępniony przez Robert Lewandowski (@_rl9) Wrz 18, 2019 o 2:16 PDT

1. kolejka Ligi Mistrzów:

środa, 18 września

grupa A

Paris Saint-Germain - Real Madryt 3:0 (2:0)

Club Brugge - Galatasaray Stambuł 0:0

grupa B

Bayern Monachium - Crvena Zvezda Belgrad 3:0 (1:0)

Olympiakos Pireus - Tottenham Hotspur 2:2 (1:2)

grupa C

Dinamo Zagrzeb - Atalanta Bergamo 4:0 (3:0)

Szachtar Donieck - Manchester City 0:3 (0:2)

grupa D

Bayer Leverkusen - Lokomotiw Moskwa 1:2 (1:2)

Atletico Madryt - Juventus Turyn 2:2 (0:0)