Lewandowski sprawił niespodziankę młodym polskim piłkarzom

Członkowie warszawskiej szkoły piłkarskiej, utworzonej kilka lat temu przy współpracy z FC Barcelona, przebywają obecnie na obozie w ośrodku Ciutat Esportiva Joan Gamper, położonym opodal stolicy Katalonii. Na co dzień realizują program treningowy, rozpisany na każdy dzień obozu.

Tak było również we wtorek, ale w pewnej chwili trening przerwało pojawienie się gości. Ku zaskoczeniu młodych piłkarzy odwiedził ich najsłynniejszy obecnie polski zawodnik. Towarzyszyła mu Jana Fernandez, gwiazda kobiecej drużyny Barcelony.

Krótki trening z gwiazdami

Był czas na pytania o to, jak trenować, by osiągnąć futbolowe szczyty, była też okazja do wymienienia z Lewandowskim kilku podań. Fernandez, która jest wychowanką Dumy Katalonii, opowiedziała im ponadto o tym, jaką drogę przeszła od piłkarskiej szkółki, podobnej do tej, w której ćwiczą młodzi chłopcy z Polski, aż do pierwszego składu Blaugrany.









Tego typu spotkania piłkarskich sław Barcelony z dziećmi doskonalącymi piłkarskie umiejętności w akademiach klubu odbywają się regularnie. Są też okazją do przygotowywania kolejnych scen do serialu "We are the Academy", który Barcelona zamierza w najbliższych miesiącach wyemitować w swoim kanale telewizyjnym.