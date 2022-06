Bayern robi wszystko, by zatrzymać Lewandowskiego. Ważne spotkanie na Majorce

Stosunki między obiema stronami zaogniły się w ubiegłym sezonie, gdy odwlekano negocjacje w kwestii przedłużenia kontraktu najlepszego strzelca Bundesligi. Zniecierpliwiony Lewandowski w końcu zdecydował, że czas na zmianę otoczenia i poprosił o transfer. Do gry włączyła się FC Barcelona i szybko przekonała do siebie kapitana reprezentacji Polski. Zainteresowanie wyraziły również inne czołowe kluby Europy, ale sam zawodnik jest zdecydowany na przenosiny do Katalonii. "Xavi naciska". Barcelona na "ostatniej prostej" do pozyskania Lewandowskiego Hiszpańskie media... czytaj dalej »

Spotkanie na Majorce

Okazuje się jednak, że Bayern nie porzucił nadziei na odbudowanie dobrych stosunków ze swoją gwiazdą, której pozostał ostatni rok kontaktu. Dyrektor sportowy mistrzów Niemiec nie ustaje w wysiłkach, by tego dokonać mimo publicznych deklaracji Polaka o chęci odejścia.

Jak informuje reporter Sky Deutschland Florian Plettenberg, w minionym tygodniu doszło do ważnego spotkania na Majorce. Salihamidzić w ostatnią środę osobiście przekonywał tam Lewandowskiego w obecności jego agenta Piniego Zahaviego do pozostania w Monachium. Wedle doniesień niemieckiej stacji obie strony odbyły wartościową rozmowę, ale wysiłki dyrektora bawarskiego klubu nie zmieniły planów Polaka.

- Wszystko pozostało tak samo: Lewandowski chciałby opuścić Bayern i trafić do FC Barcelony - relacjonował Plettenberg cytowany w serwisie sport.sky.de.



News #Lewandowski: Last Wednesday there was a meeting between him, Zahavi & Salihamidzic at Mallorca. It was important for Hasan two speak with them personally. Lewy still wants to leave. Barcelona wants to increase their first offer. @SkySportDE@Sky_Marc#TransferUpdate — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 20, 2022





Nowa oferta od Barcelony

Jego zdaniem Katalończycy szykują nową, wyższą ofertę za polskiego snajpera. Początkowa miała opiewać na około 32 mln euro, ale nie spełniła oczekiwań monachijczyków.

- Chcą wywierać presję na Bayernie, ale ten zamierza zatrzymać zawodnika i nie chce go puścić - wyjaśnił niemiecki reporter.

Wszystko wskazuje na to, że na finał sagi transferowej z udziałem Lewandowskiego przyjdzie nam jeszcze poczekać.