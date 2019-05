Lewandowski szalał na imprezie Bayernu. Król parkietu i sceny

Feta rozpoczęła się tuż po gwizdku kończącym starcie Bawarczyków z zespołem z Frankfurtu. Zespół Niko Kovaca wygrał 5:1, a potem na murawie i w szatni zapanowała szalona radość. Piwo i szampan lały się strumieniami.



PARTY TIME! #MEIS7ERpic.twitter.com/9l99DnQRVs — #MEIS7ER (@FCBayernUS) May 18, 2019





Potem, gdy już mistrzowie Niemiec się wykąpali i przebrali, świętowanie przeniosło się na ulice. Na wzgórzu Nockherberg w południowo-wschodniej części Monachium, znanego z festiwalu piwa Starkbierfest, już czekali na nich kibice.

Ruszyli w taniec

Piłkarze tradycyjnie mieli tam przygotowaną scenę na której władze klubu szczególnie jeszcze raz podziękowały odchodzącym po sezonie Franckowi Ribery'emu, Arjenowi Robbenowi i Rafinhii. Lewandowski pokazał symboliczną armatę za zdobycie czwartej korony króla strzelców Bundesligi. Oczywiście nie mogło zabraknąć też patery za 29. mistrzostwo Niemiec.

Źródło: gettyimages.com Alaba z paterą, Lewandowski z armatą

Potem już w jednym z ekskluzywnych klubów, razem z rodzinami i przyjaciółmi, rozpoczęła się część muzyczna. Były śpiewy i tańce, a prym wiódł Lewandowski. Polski snajper pokazał, że na parkiecie radzi sobie równie dobrze co na boisku. Nagranie z imprezy umieściła oficjalna telewizja Bayernu.

Sam "Lewy" zamieścił na Instagramie film, na którym stojąc na scenie w towarzystwie innych piłkarzy i muzyków, łapie za mikrofon i zaczyna śpiewać. Inni ruszyli za nim.



Wyświetl ten post na Instagramie. About last night @macklemore @fcbayern Post udostępniony przez Robert Lewandowski (@_rl9) Maj 19, 2019 o 9:58 PDT



PARTY!!



All the scenes from the players' party in Nockherberg.



Listen to the sound of #FCBayern on Apple Music: https://t.co/3ya2w2T3Bzpic.twitter.com/P6Did3XR1V — #MEIS7ER (@FCBayernUS) May 19, 2019





Zabawa trwała do białego rana. A jeszcze większa feta monachijczyków ma odbyć się 26 maja na Marienplatz, tuż po finale Pucharu Niemiec, w którym Bayern podejmie RB Lipsk.