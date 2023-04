"Bardziej poczucie obowiązku niż przyjemność". Lewandowski o kulisach odejścia z Bayernu

Nagelsmann był ostatnim trenerem Lewandowskiego w Bayernie. Stracił pracę pod koniec marca, w trakcie przerwy reprezentacyjnej. Jak się wydaje, pogrążyły go przeciętne wyniki w Bundeslidze, gdzie oddał fotel lidera Borussii Dortmund i nie uratowała Liga Mistrzów, gdzie monachijczycy dość łatwo poradzili sobie z PSG w drodze do ćwierćfinału.

"Nie wolno ci tego robić". Złość w Bayernie po sensacyjnej porażce "Pierwszy tytuł... czytaj dalej » - Dla mnie to była niespodzianka. Liga Mistrzów układa się dla Bayernu świetnie. W Bundeslidze nie grali tak, jakby sobie tego życzyli, ale mistrzostwo wciąż jest możliwe - przyznał 34-letni napastnik, który w Monachium spędził osiem sezonów.

Obowiązek a nie przyjemność

Ponownie zmierzył się też z pytaniem, czy relacja z Nagelsmannem była powodem jego odejścia z Bayernu.

- Nie. W tamtym momencie czułem po prostu, że jeśli zostanę w Monachium, to mogę stracić radość z piłki. Oczywiście przychodziłem do pracy, ale było to bardziej poczucie obowiązku niż przyjemność. Nie chciałem tego uczucia. Nie było dobre ani dla mnie, ani dla klubu. W głowie zawsze miałem zagranie w innej lidze. W Niemczech byłem bardzo długo i byłem ciekaw nauki nowego języka i własnego rozwoju - podkreślił.



Robert Lewandowski on Nagelsmann's dismissal: ”For me it was a surprise. The Champions League was going great for Bayern. In the Bundesliga, the way they played wasn't as they would have wished, but the title was still possible” [@altobelli13, @SPORTBILD] pic.twitter.com/MPrqYdldWI — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 4, 2023

Bayern już pod wodzą nowego trenera Thomasa Tuchela rozegrał dwa mecze. W lidze wygrał 4:2 z BVB, odzyskując pozycję lidera, ale już we wtorek sensacyjnie przegrał z Freiburgiem 1:2 w Pucharze Niemiec i stracił szansę na potrójną koronę.

Lewandowski natomiast realizuje się w Barcelonie, z którą pewnie zmierza po mistrzostwo Hiszpanii. On sam jest też liderem klasyfikacji strzelców La Liga.

W środę Duma Katalonii podejmie Real Madryt w rewanżowym meczu półfinału Pucharu Króla.