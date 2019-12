Anglicy wybrali najlepszych piłkarzy świata. Lewandowski w czołówce

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Legenda Bayernu chwali Lewandowskiego. "Zasłużył, żeby mnie wyprzedzić" Stracił miejsce... czytaj dalej » Przed rokiem Lewandowski, który jest jedynym Polakiem w zestawieniu, był dopiero na 30. pozycji. Najwyżej w sięgającej 2012 roku historii plebiscytu był piąty - w 2015, a w setce znajdował się za każdym razem.



"- Muszę to wyznać: jestem uzależniony od strzelania goli - napisał Robert Lewandowski na Twitterze w listopadzie. Po tych słowach zamieścił uśmiech i cztery piłki, symbolizujące cztery gole strzelone Crvenej Zvezdzie Belgrad w Lidze Mistrzów" - napisano w krótkiej sylwetce 31-letniego napastnika Bayernu Monachium.

"Po meczu bez bramki w Superpucharze Niemiec z Borussią Dortmund w sierpniu rozpoczął rekordową serię, w czasie której wpisał się na listę strzelców w każdym spotkaniu Bundesligi do 23 listopada. Na początku grudnia miał 27 goli w 22 meczach (we wszystkich rozgrywkach - red.) i udowodnił, że jest zabójczo skuteczny" - dodano.

Znów Messi

Zwyciężył - po raz piąty w karierze - Messi (poprzednio w 2017, 2015, 2013 i 2012).



Drugie miejsce w plebiscycie zajął obrońca Liverpoolu Virgil van Dijk, a trzeci był jego kolega z drużyny Senegalczyk Sadio Mane. Przed Lewandowskim znaleźli się także Cristiano Ronaldo z Juventusu, inny gracz The Reds Egipcjanin Mohamed Salah oraz Francuz Kylian Mbappe z Paris Saint-Germain.





The 100 best male footballers in the world 2019 https://t.co/WHndaPGut6pic.twitter.com/0P6po4D5gj — Guardian sport (@guardian_sport) December 20, 2019

Piłkarze, trenerzy i dziennikarze

"The Guardian" wysłał jurorom plebiscytu listę kilkuset piłkarzy, z której kazał każdemu wybrać 40 nazwisk i uszeregować je od pierwszego do 40. miejsca. Numer jeden u każdego głosującego otrzymał 40 punktów, numer dwa - 39 i tak dalej. Po zsumowaniu dziennik ogłosił na swojej stronie internetowej zestawienie stu najwyżej ocenionych graczy.



Łącznie listę stworzyło 239 ekspertów z 63 krajów.



Wśród głosujących znaleźli się tacy byli piłkarze, jak Bułgar Dimitar Berbatow, Portugalczyk Nuno Gomes, Brazylijczycy Zico i Grafite, Argentyńczyk Javier Zanetti czy Włoch Daniele Massaro. Punkty przyznali również trenerzy, m.in. Włoch Alberto Zaccheroni czy Turek Fatih Terim, a także dziennikarze sportowi.