Kilka minut "wsparcia" dla Lewandowskiego. Później miła niespodzianka od kolegów

Robert Lewandowski z nagrodą na gali Złotej Piłki. Ponownie nie miał sobie równych Robert... czytaj dalej » Zanim rozpoczął się środowy trening, do Lewandowskiego podszedł Xavi. Panowie rozmawiali w cztery oczy, a pogawędka trwała dobrych kilka minut. Słów wypowiadanych nie było słychać, ale zdaniem dziennikarza gazety "Sport", obserwującego zajęcia, chodziło o "wsparcie" dla polskiego napastnika, przeżywającego ostatnio trudne chwile.

"Można odnieść wrażenie, że Lewandowski w ostatnich spotkaniach nieco zawiódł zespół, mimo że jego dotychczasowe liczby są nienaganne – 14 goli, trzy asysty, a wszystko to w 13 meczach. To niekwestionowany lider na boisku, absolutny punkt odniesienia dla kolegów z drużyny, ale też piłkarz, który nie był w stanie pomóc zespołowi w strzeleniu goli w najważniejszych meczach" – pisze Sergi de Juan.

Dziennikarz "Sportu" odnosi się oczywiście do ostatnich niepowodzeń Barcelony w Lidze Mistrzów, z Bayernem i dwukrotnie z Interem, a na krajowym podwórku – z Realem.

"Wrócił do Monachium bez gola, marnując dwie znakomite sytuacje, które mogły zmienić przebieg meczu. Być może to nerwy, w końcu znów grał tam, gdzie przez osiem sezonów był jego dom. Mógł się zrehabilitować w Mediolanie, ale podobnie jak cała drużyna nie miał swojego dnia. Obrońcy włoskiego zespołu zupełnie wyłączyli go z gry. Owszem, później strzelił na Camp Nou dwa gole z Interem, ale dla Barcelony to był finał, a ona go nie wygrała. Remis jej nie urządzał. W klasyku w Madrycie również próbował wszystkiego, bez skutku. Skończył rozczarowany, jak cała drużyna" – wyliczał kataloński dziennikarz.

Stąd rozmowa z Xavim. Wsparcie, pocieszenie czy wręcz rozpieszczanie, jak dokładnie nazwał to "Sport". Pora nie jest bez znaczenia. W czwartek Barcelona zagra w lidze z Villarrealem. Nie może się potknąć, bo Real po ostatnim zwycięstwie ją przeskoczył.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski i Xavi

Szpaler dla Lewandowskiego i trzech innych piłkarzy

Trening był też okazją dla miłej niespodzianki od kolegów. Na Lewandowskiego czekał szpaler, to w ramach uznania za nagrodę dla najlepszego napastnika, jaką ten zgarnął w poniedziałek podczas ceremonii Złotej Piłki zorganizowanej w Paryżu przez redakcję "France Football".

Na twarzy Polaka, przechodzącego obok gratulujących mu kolegów, gościł uśmiech.

Źródło: PAP/EPA Koledzy docenili, uśmiech na twarzy "Lewego"

Szpalerem na środowym treningu "wyróżniono" także Gaviego (na tej samej gali wybrany najlepszym młodym piłkarzem), Hectora Bellerina (właśnie wrócił do treningów) i Alejandro Balde (obchodził 19. urodziny).

Również w środę Xavi podał szeroki skład zespołu na mecz z Villarrealem. Do dyspozycji trenera będzie w końcu wspomniany Bellerin, kontuzjowany przez trzy tygodnie prawy obrońca. Pod jego nieobecność na tej pozycji zastępowali go Sergi Roberto i Balde.

Wykluczone, by Bellerin zagrał od początku spotkania, ale jego powrót to dobra wiadomość. "Brakuje mu rytmu meczowego, ale ma szansę na kilka minut. Kalendarz jest napięty, Barcelonie w ciągu trzech tygodniu do mundialu zostało do rozegrania siedem meczów, Xavi musi dozować siłami swoich zawodników" – podkreśla "Mundo Deportivo", inny z katalońskich dzienników.

Wciąż dochodzą do siebie po urazach: Andreas Christensen, Ronald Araujo i Memphis Depay.

Mecz Barcelona – Villarreal w czwartek o godz. 21.