Lewandowski skontaktował się z dyrektorem Bayernu. I usłyszał złe wieści

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

Najlepszy strzelec Bundesligi kilkukrotnie powtarzał już przedstawicielom mediów po zakończeniu sezonu, że nie wyobraża sobie kontynuowania kariery w klubie z Monachium. Problem w tym, że łączy go z nim jeszcze roczna umowa, a stanowisko jego przełożonych pozostaje niezmienne. "Kontrakt to kontrakt" - powtarzają i oczekują, że Lewandowski wypełni go do końca. Lewandowski o nieustępliwości Bayernu. "Gdzie lojalność i szacunek?" Robert... czytaj dalej »

"Jasno wyjaśniłem mu nasze stanowisko"

Polski napastnik stara się wywierać publiczną presję na szefach klubu, jednak wtorkowe słowa Salihamidzicia dla "Bilda" nie zwiastują, by zdołał coś wskórać.

- Lewandowski zadzwonił do mnie dzisiaj. Rozmawialiśmy między innymi o jego publicznych wypowiedziach. Jasno wyjaśniłem mu nasze stanowisko dotyczące jego sytuacji kontraktowej - opisał odbytą rozmowę z piłkarzem dyrektor sportowy Bayernu.

Salihamidzić nie chciał wdawać się w szczegóły, podkreślając tylko to, co słyszymy od kilku tygodni.

- Herbert Hainer, Oliver Kahn i ja kilkukrotnie komentowaliśmy już jego chęć odejścia, więc chciałbym na tym poprzestać - dodał Bośniak.

Według niemieckich dziennikarzy to wyraźny sygnał, że Bayern nie zamierza ugiąć się pod oczekiwaniami Polaka. Ten chciałby już latem przenieść się do zabiegającej o niego FC Barcelony. Wszystko wskazuje jednak na to, że będzie musiał pozostać w stolicy Bawarii do końca przyszłego sezonu.