Tak przywitano Lewandowskiego w Monachium. On sam zachował się znakomicie

RELACJA Z MECZU BAYERN - BARCELONA NA ŻYWO NA EUROSPORT.PL

Już na wiele tygodni przed meczem zastanawiano się, jak Lewandowski zostanie przyjęty przez fanów Bayernu. Nie było tajemnicą, że kibicom nie spodobała się determinacja, z jaką starał się odejść z Monachium. Apel o wdzięczność dla Lewandowskiego. Powodów jest wiele Robert... czytaj dalej »

Kibice Bawarczyków zapewniali jednak, że Polak może spodziewać się na Allianz Arena miłego przyjęcia na trybunach.

- Będziemy go oklaskiwać, nie wybuczymy. Zrobił coś niesamowitego i zadecydował o wielu sukcesach w Bayernie - przypomniał w "Bildzie" szef fanklubu mistrzów Niemiec Bernd Hofmann.

Pozytywne reakcje trybun

Jak można było się spodziewać, reakcje fanów na wychodzącego na rozgrzewkę Lewandowskiego były różne, choć - według niemieckich dziennikarzy - przeważały te pozytywne.

"Trochę gwizdów, ale więcej braw" - napisał znajdujący się na stadionie Maximilian Koch.

Polak zachował się wobec kibiców znakomicie, bijąc brawo w stronę trybun, które wspierały go w latach 2014-2022.



A few boos then applause for Robert Lewandowski as he's out for warm-up [ @Koch_AZ]pic.twitter.com/4DLxP7CueR — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 13, 2022

Swojego byłego piłkarza Bayern przywitał także na łamach mediów społecznościowych.

"Witaj w Monachium, Lewy" - napisano.



Welcome back to Munich, @lewy_official! #UCL#FCBFCBpic.twitter.com/vFirFrO3ci — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) September 13, 2022

Już po rozpoczęciu spotkania na utrzymującego się przy piłce Polaka czekały pojedyncze gwizdy. Na trybunach można było z kolei zauważyć wiele transparentów, za sprawą których dziękowano mu za okres spędzony w stolicy Bawarii.