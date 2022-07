Lewandowski wylądował w Miami. Pierwsze spotkanie z kolegami z Barcelony

Barcelona na Florydę poleciała w sobotę, ale w jej szeregach brakowało dwóch ważnych postaci. Trenera Xaviego Hernandeza zatrzymały sprawy administracyjno-paszportowe. Los Lewandowskiego, o którego pozyskanie władze Dumy Katalonii walczyły od kilku tygodni, ważył się niemal do ostatniej chwili. Dopiero w sobotę Barcelona i Bayern Monachium ogłosiły, że osiągnęły porozumienie w sprawie transferu polskiego napastnika.

Przywitanie z kibicami

I chociaż pod nowym kontraktem nie ma jeszcze podpisu piłkarza, a jego oficjalna prezentacja w nowym klubie została odłożona do czasu powrotu drużyny z USA, Lewandowski w niedzielę w Madrycie wsiadł na pokład samolotu. Trzydzieści minut po północy (polskiego czasu) wylądował w Miami. Podróż trwała osiem godzin.



Exclusive Video: Robert Lewandowski at the Miami Airport. @BarcaTimes#FCBLivepic.twitter.com/Wj5fu2iwkH — Shay Lugassi (@Shlugassi) July 17, 2022

Kapitan reprezentacji Polski - ubrany już w bluzę Barcelony - w towarzystwie kilku przedstawicieli klubu prosto z lotniska pojechał samochodem do Fort Lauderdale, na północ od centrum Miami, by dotrzeć do hotelu, w którym przebywają jego nowi koledzy z drużyny.



A las 13h en Miami- 19 en España- el Barça le ha organizado un acto de bienvenida.@partidazocope@tjcope@deportescope@ESPORTSCOPEpic.twitter.com/u1ns42VarU — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) July 18, 2022





W międzyczasie na Twitterze Dumy Katalonii pojawiło się krótkie wideo z udziałem Polaka nagrane na florydzkiej plaży. - Cules, jestem bardzo szczęśliwy, że dołączam do Barcelony. Forca Barca! - zwrócił się piłkarz do sympatyków zespołu z budki ratowniczej nad brzegiem oceanu.



Polski napastnik w USA przejdzie testy medyczne, a następnie podpisze indywidualną umowę z jednym z najbardziej znanych i popularnych klubów sportowych świata. Wtedy formalnie zostanie jego piłkarzem.

Pierwszy trening ma przeprowadzić w poniedziałek rano (czasu lokalnego) pod okiem Oscara Hernandeza i Sergio Alegre, którzy odpowiadają za drużynę do czasu przybycia Xaviego.

Zanim Barcelona z Lewandowskim w składzie rozpocznie serię sparingowych meczów podczas tournee w Stanach Zjednoczonych (ma zagrać z Interem Miami, Realem Madryt, Juventusem Turyn i drużyną New York Red Bulls), jej treningom przyglądał się przebywający na Florydzie Christo Stoiczkow.

Były piłkarz Dumy Katalonii, a obecnie właściciel CSKA Sofia, w superlatywach wypowiadał się na temat pozyskania Lewandowskiego przez Barcelonę.

- Jest świetnym strzelcem, który wnosi w grę wiele dobrego, nie tylko w polu karnym. Ciężko pracuje, dużo się rusza - ocenił bułgarski menedżer, cytowany przez hiszpański dziennik "Mundo Deportivo". - To świetny transfer, bo Barca potrzebowała strzelca - dodał.

- Z tym składem Barcelona wygra La Ligę. Już teraz to mówię - podsumował.

Terminarz FC Barcelony:

Inter Miami - FC Barcelona (mecz towarzyski, 20 lipca o godz. 1.30 czasu polskiego)

Real Madryt - FC Barcelona (mecz towarzyski, 24 lipca o godz. 5.00)

FC Barcelona - Juventus (mecz towarzyski, 27 lipca o godz. 2.30)

New York Red Bulls - FC Barcelona (mecz towarzyski, 31 lipca o godz. 1.00)

FC Barcelona - Pumas UNAM (mecz towarzyski, 7 sierpnia o godz. 21.00)

FC Barcelona - Rayo Vallecano (La Liga, 13 sierpnia o godz. 21.00)