Lewandowski dostał w prezencie opaskę Ukrainy. "Podziękowanie dla wszystkich Polaków"

01.06 | Reprezentacja Polski trenowała na stadionie Śląska we Wrocławiu przed meczem z Walią w Lidze Narodów.

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

06.06 | Tymoteusz Puchacz był krytykowany za dośrodkowania po meczu Polska - Walia. Na konferencji prasowej powiedział, co o tym myśli.

07.06.22 | Trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Czesław Michniewicz zapowiedział, że jego drużyna w środowym, wyjazdowym meczu z Belgią w Lidze Narodów nie zamierza tylko się bronić. - Liczymy, że jak będziemy wywierać presję na przeciwnika, to wtedy błędy się pojawią - zapowiedział selekcjoner.

Z dość niewygodnym pytaniem musiał zmierzyć po wygranym aż 6:1 meczu z Polską piłkarz gospodarzy Eden Hazard. Jeden z dziennikarzy poprosił go, aby ocenił szansę Biało-Czerwonych w najbliższym spotkaniu z Holandią. Przypomnijmy, Belgowie przegrali kilka dni temu z tą reprezentacją aż 1:4.

09.06 | Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN mówił o podróży Polaków z Brukseli do Rotterdamu.

13.06 | Czesław Michniewicz powiedział na konferencji prasowej Wojciechowi Szczęsnemu, że może być spokojny o wyjazd na mistrzostwa świata do Kataru.

Szewczenko i Lewandowski spotkali się na stadionie PGE Narodowym. Opaska, którą wręczył „Szewa” to symbol, który nasz napastnik ma zabrać ze sobą na mistrzostwa świata w Katarze. - Będą wam kibicować wszyscy Ukraińcy - zapewnił Szewczenko. - Ta opaska to wyraz ogromnej, dozgonnej wdzięczności naszego narodu dla Polski za pomoc, która nam okazujecie w trakcie wojny - wyjaśnił wzruszony.

Rosjanie chcą dyskwalifikacji ukraińskiego selekcjonera za wypowiedzi na temat wojny Ołeksandr... czytaj dalej » - W ręku trzymam opaskę kapitańską w barwach Ukrainy - powiedział Lewandowski. - Jest mi ona przekazana z podziękowaniami za to, jak wspieramy - oczywiście nie tylko ja, ale cała Polska - naszych sąsiadów, w ich walce o wolność. Proces pomocy cały czas trwa. Doskonale zdajemy sobie sprawę, co to oznacza dla Ukraińców. Znamy swoją historię i wiemy, jak warto walczyć o wolność - stwierdził.

Lewandowski w przeszłości grał już z opaską na ręku w barwach ukraińskiej flagi. Uczynił to już np.: 26 lutego 2022 r. w trakcie meczu jego byłego klubu Bayernu Monachium z Eintrachtem Frankfurt.

- Czuję się osobą, która pomaga Ukrainie – przyznał "Lewy". - W Bayernie założyłem taką opaskę na ramię już dzień po rosyjskiej inwazji. To było spontaniczne. Sam ją szyłem, czy lepiłem z dwóch kolorów. Chciałem pokazać światu, że takie są realia i to się naprawdę wydarzyło. Cieszę się, że w taki sposób mogłem jakoś wspierać Ukrainę.

- Teraz podziękowania wracają w naszą stronę - kontynuował. - Jestem z tego bardzo dumny. To podziękowania dla wszystkich Polaków, którzy pomagają na różne sposoby Ukrainie. To jest najważniejsze - ocenił kapitan polskiej kadry, który nie potrafił jeszcze powiedzieć, kiedy będzie mógł zagrać z przekazaną przez Szewczenkę opaską.

Polska na mistrzostwach świata w Katarze zmierzy się z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. Ukraina nie zagra w turnieju, ponieważ przegrała baraż mundialu z Walią (0:1).