Zaskakujący początek konferencji Polaków. "Przepraszam kibiców"

Lederman: to duży honor być na tej liście

Lederman: to duży honor być na tej liście

22.03 | Brak kamer w szatni, zakaz cofania autokaru - to tylko niektóre z nowych zasad wprowadzonych przez Fernando Santosa, bardzo podobnych, które były w kadrze Adama Nawałki.

- Spotykamy się przed ważnym meczem eliminacyjnym, ale trzeba powiedzieć kilka słów w tym innym temacie. Chcę przeprosić kibiców, że jako kapitan, nie powstrzymałem we właściwym momencie tych wydarzeń, które przeobraziły się w aferę premiową. Sprawa od początku dla nas nie była poważna i realna. Nie powinniśmy w ogóle na ten temat rozmawiać. Wiem, że to nie jest wytłumaczenie, mieliśmy kilka okazji, żeby przerwać temat i to też był błąd – wyznał Lewandowski.

- Też za to zapłaciliśmy cenę. Przeżyliśmy w Katarze kilkanaście fantastycznych dni, cieszyliśmy się z awansu, ale też w tej sprawie nie zrobiliśmy wszystkiego tak, jak trzeba – powiedział.

- Dla nas wywiad Łukasza to też było zaskoczenie. Załatwiliśmy wewnątrz tę sprawę. Sprawa premii nigdy nas nie podzieliła i nigdy nas nie podzieli - podkreślił Lewandowski, który w dalszej części rozmowy zabrał głos w sprawie przygotowań i meczu z Czechami.

Oglądasz Wideo: tvn24 Robert Lewandowski przeprosił kibiców

Nie chcieli rozmawiać o premiach

W ostatnich dniach nie brakowało medialnych doniesień, jakoby selekcjoner Fernando Santos zakazał piłkarzom udzielania wywiadów w trakcie zgrupowania i narzucił tzw. medialną ciszę. Na pierwszej konferencji prasowej przed meczem z Czechami pojawił się absolutny debiutant Ben Lederman, co zaskoczyło wszystkich dziennikarzy.

Czesi z planem na Polskę. "Wierzę, że będziemy ich nękać" Dla obu... czytaj dalej » Powody miały być dwa: pełna koncentracja przed meczami z Czechami i Albanią oraz przede wszystkim ucięcie dalszych rozmów na temat niedoszłych premii za udział w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Katarze. Ten ostatni temat niedawno powrócił, gdy bramkarz reprezentacji Łukasz Skorupski wyznał w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego", że pieniądze, które obiecał im premier Mateusz Morawiecki, poróżniły kadrowiczów tuż po wyjściu z grupy na mundialu.

- Wychodzimy z grupy i zamiast się cieszyć, nagle zaczęliśmy kłócić się o tę premię. Ci mają mieć tyle, inni tyle. Ale to tak się kłóciliśmy, że nie gadaliśmy z pewnymi zawodnikami. A dzień wcześniej razem śpiewaliśmy - mówił.

Pieniędzy - a mówi się o kwocie rzędu 30 mln złotych lub wyższej - za osiągnięty cel zawodnicy ostatecznie nie dostali, co spotkało się z ogólnym zadowoleniem opinii publicznej. Jednak piłkarze znaleźli się na celowniku kibiców i dziennikarzy. Podobnie jak selekcjoner Czesław Michniewicz, który niedługo potem pożegnał się ze stanowiskiem.

Na konferencji z Ledermanem, którego zabrakło na mundialu i stawia pierwsze korki w kadrze, chcąc nie chcąc, nie mogły paść niewygodne pytania. Jednak w czwartek Lewandowski odniósł się do sprawy i kwestia premii została zamknięta.

Mecz Czechy - Polska w piątek o 20.45.